From The Studio στο Moxy Art Affairs

Η έκθεση θα φιλοξενείται στο Moxy Athens City έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Με το ενδιαφέρον του αθηναϊκού κοινού στραμμένο στη νέα γενιά εικαστικών πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης From the Studio, στο πλαίσιο του θεσμού Moxy Art Affairs, στο Moxy Athens City, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality.

Σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας και τον Κώστα Χριστόπουλο, η έκθεση, σε επιμέλεια των Αλίκης Τσιρλιάγκου και Λενιώς Παπαντωνοπούλου, έφερε στο προσκήνιο πέντε νέους εικαστικούς δημιουργούς και τη σύγχρονη καλλιτεχνική τους ματιά.

Στη στοά του ξενοδοχείου, οι απόφοιτοι της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών Φαίδρα Γαλάνη, Φαίδρα Καζαντζάκη, Αναστάσιος Κλης, Κωνσταντίνος Κοράκης και Ανδριάνα Φακίνου παρουσίασαν έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας και μεικτών τεχνικών, δημιουργώντας μια πολυφωνική εικαστική εμπειρία που ανέδειξε την προσωπική διαδρομή και τον ξεχωριστό τρόπο έκφρασης κάθε καλλιτέχνη.

Η έκθεση θα φιλοξενείται στο Moxy Athens City έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό και στους επισκέπτες του ξενοδοχείου να την ανακαλύψουν καθημερινά στον ανοιχτό χώρο του ξενοδοχείου.

Με σταθερή προσήλωση στη δημιουργία εμπειριών που ξεπερνούν τη φιλοξενία, η SWOT Hospitality συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεση της τέχνης, της σύγχρονης δημιουργίας και της πολιτιστικής ζωής της πόλης.