Fresh Beats: Το Hard Rock Cafe Athens «ανεβάζει» την ένταση με νέες γεύσεις και DJ Sets

22/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 22.04.2026 - 20:50)
Στο Hard Rock Cafe Athens, η μουσική και το φαγητό συναντώνται και γίνονται “Fresh Beats”, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία όπου οι πιο φρέσκιες ανοιξιάτικες γεύσεις συναντούν τον παλμό των DJs. Πρόκειται για έναν μοναδικό συνδυασμό ενός limited-time μενού και ειδικών μουσικών DJ Sets, σχεδιασμένων για να δώσουν έναν διαφορετικό αέρα στις ανοιξιάτικες εξόδους μας.

Το μενού “Fresh Beats” είναι ήδη διαθέσιμο στο κατάστημα και αναδεικνύει την ποιότητα των υλικών μέσα από ανατρεπτικούς συνδυασμούς. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τα Crispy Chicken Sliders με τραγανό κοτόπουλο και spicy mayo που ισορροπεί με την hot honey, το Zeus Burger, μοσχαρίσιο μπιφτέκι σε μίξη φέτας και σως τζατζίκι. Για όσους αναζητούν κάτι ελαφρύ και ανοιξιάτικο, η Mediterranean Salmon Salad με ψητό μαριναρισμένο σολομό και κινόα αποτελεί την ιδανική επιλογή. Το μενού ολοκληρώνεται με την ακαταμάχητη Bourbon Bread Pudding, ενώ τα signature cocktails, όπως το Sweet Heat Mango Mojito ή το mocktail Hibiscus Yuzu Lime, δίνουν το απαραίτητο ανοιξιάτικο twist σε κάθε τραπέζι.

Αυτή η γευστική εμπειρία αποκτά τον ρυθμό που της ταιριάζει τις Παρασκευές 17 και 24 Απριλίου. Από τις 19:30 έως τις 22:30, επιλεγμένα DJ Sets θα δίνουν τον παλμό με “Fresh Beats” tunes, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Cat Festival 2026: Η γάτα γράφει τη δική της ιστορία
LIFE

Cat Festival 2026: Η γάτα γράφει τη δική της ιστορία

22.04.2026 - 22:26
Athens City Events
Δράσεις προσφοράς από την Purina® για την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων
LIFE

Δράσεις προσφοράς από την Purina® για την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων

22.04.2026 - 20:55
Athens City Events, ΖΩΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χειμωνιάτικες συνταγές για θαλπωρή και ισορροπία
WELLNESS

Χειμωνιάτικες συνταγές για θαλπωρή και ισορροπία

10.01.2026 - 10:54
comfort food, ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ, χειμωνιάτικες σούπες
Together We Shine: Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας Athens City Events & Δειπνοσοφιστήριον
LIFE

Together We Shine: Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας Athens City Events & Δειπνοσοφιστήριον

10.12.2025 - 18:10
Athens City Events, Δειπνοσοφιστήριον
Φτιάξε εύκολες αλμυρές λιχουδιές για βραδιές στο σπίτι
WELLNESS

Φτιάξε εύκολες αλμυρές λιχουδιές για βραδιές στο σπίτι

24.11.2025 - 10:51
comfort food, αλμυρές λιχουδιές
Ζεστές, θρεπτικές και εύκολες σούπες για τα πρώτα κρύα
WELLNESS

Ζεστές, θρεπτικές και εύκολες σούπες για τα πρώτα κρύα

08.10.2025 - 13:51
comfort food, ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΟΥΠΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΟΥΠΑ, ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ
Τι να προσθέσεις στη διατροφή σου τις βροχερές μέρες για έξτρα ενέργεια
WELLNESS

Τι να προσθέσεις στη διατροφή σου τις βροχερές μέρες για έξτρα ενέργεια

03.10.2025 - 11:00
comfort food, ΒΡΟΧΗ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
5 comfort συνταγές για τα πρώτα δροσερά βράδια του φθινοπώρου
WELLNESS

5 comfort συνταγές για τα πρώτα δροσερά βράδια του φθινοπώρου

10.09.2025 - 14:14
comfort food