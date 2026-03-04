Freenow by Lyft: Η ιστορία της Χριστίνας από τη Χερσόνησο που «σπάει» τα στερεότυπα στον κλάδο του ταξί

Με αφορμή τον Μήνα της Γυναίκας, το Freenow by Lyft, το #1 taxi app στην Ελλάδα, αναδεικνύει την ιστορία της Χριστίνας Δοξαστάκη, επαγγελματία οδηγού ταξί στη Χερσόνησο, η οποία τα τελευταία δέκα χρόνια αποδεικνύει καθημερινά ότι η ενασχόληση με το ταξί δεν έχει φύλο. Έχει επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και σεβασμό.

Σε μια από τις πιο απαιτητικές τουριστικές περιοχές της χώρας, όπου σχεδόν το 99% των επιβατών είναι επισκέπτες από το εξωτερικό, η Χριστίνα δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον υψηλής έντασης και αυξημένων απαιτήσεων. Όταν ξεκίνησε, γνώριζε ότι μπαίνει σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο κλάδο. «Στην αρχή έπρεπε να αποδεικνύω καθημερινά ότι μπορώ. Η δουλειά δεν είναι μόνο να γνωρίζεις τους δρόμους και τις σωστές οδούς, είναι να διαχειρίζεσαι ανθρώπους, πίεση και απρόβλεπτες καταστάσεις», αναφέρει.

Με συνέπεια και επιμονή, κέρδισε την εμπιστοσύνη των πελατών της και διαμόρφωσε τη δική της επαγγελματική ταυτότητα. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή έπαιξε η συνεργασία της με το Freenow, που της προσέφερε ένα πιο οργανωμένο και διαφανές πλαίσιο. «Η καταγραφή του ιστορικού διαδρομών, η διαφάνεια στα στοιχεία τόσο των επιβατών όσο και των οδηγών, οι πληρωμές μέσω app και η άμεση υποστήριξη που προσφέρει η ομάδα του Freenow ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας, ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε οδηγό και ακόμη περισσότερο για μια γυναίκα επαγγελματία στον δρόμο», σημειώνει.

«Σήμερα νιώθω ότι δεν είμαι μόνη. Με το Freenow, υπάρχει υποστήριξη και διαφάνεια. Αυτό κάνει τεράστια διαφορά», τονίζει. Παράλληλα, η τεχνολογία της πλατφόρμας της επιτρέπει να οργανώνει καλύτερα τον χρόνο της, να βλέπει τον προορισμό πριν αποδεχτεί μια διαδρομή και να μειώνει τα άσκοπα χιλιόμετρα, εξασφαλίζοντας μια πιο σταθερή και αποδοτική καθημερινότητα. Για την ίδια, όμως, η μεγαλύτερη αλλαγή είναι συμβολική. «Χαίρομαι που σπάμε στερεότυπα», υπογραμμίζει.

Στο πλαίσιο του Μήνα της Γυναίκας, το Freenow προχωρά σε μια στοχευμένη πρωτοβουλία στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στον κλάδο. Για όλο τον Μάρτιο, προσφέρει τριπλάσιο bonus σύστασης σε όλους τους συνεργαζόμενους οδηγούς, ανεξαρτήτως φύλου, που συστήνουν και εντάσσουν μια νέα γυναίκα οδηγό στην πλατφόρμα. Συγκεκριμένα:

Για το διάστημα 1–31 Μαρτίου 2026, το Freenow στην προσφέρει:

€150 bonus για κάθε νέα γυναίκα οδηγό που συστήνεται μέσω της φόρμας του προγράμματος

Έως 4 συστάσεις ανά οδηγό → μέγιστο συνολικό bonus €600

Η νέα γυναίκα οδηγός μπορεί να κερδίσει έως και €200 σε επιπλέον bonus

Η ενέργεια ισχύει σε όλη την Ελλάδα

Το bonus σύστασης των €150 καταβάλλεται εφόσον η νέα γυναίκα οδηγός: α) είναι νέα στην πλατφόρμα Freenow, β) ολοκληρώσει την εγγραφή της έως τις 31 Μαρτίου 2026 και γ) πραγματοποιήσει 30 διαδρομές εντός 14 ημερών από την εγγραφή της.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη δέσμευση της εταιρείας να δημιουργεί ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών, διαφάνειας και εξέλιξης για όλους. Σήμερα, κάθε επαγγελματίας οδηγός μπορεί να εγγραφεί και να δραστηριοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας ένα ευέλικτο μοντέλο συνεργασίας που προσαρμόζεται στις προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες.

Η ιστορία της Χριστίνας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία, όταν συνδυάζεται με επαγγελματισμό και επιμονή, μπορεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό ενός παραδοσιακού κλάδου και ταυτόχρονα να ενισχύσει τη γυναικεία παρουσία σε αυτόν. Όπως η ίδια λέει: «Αν το σκέφτεσαι, κάν’ το. Είναι μια απαιτητική αλλά αξιοπρεπής δουλειά. Και σήμερα υπάρχουν τα εργαλεία, όπως το Freenow, που την κάνουν πιο εύκολη από ποτέ.»