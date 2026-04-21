Ferryscanner Miles: Το νέο πρόγραμμα που ανταμείβει τους ταξιδιώτες σε κάθε ταξίδι

LIFE
21/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 27.04.2026 - 17:00)
TheIssue.gr TheIssue.gr

Η Ferryscanner παρουσιάζει το Ferryscanner Miles, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που δίνει στους χρήστες  τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν μίλια με κάθε ολοκληρωμένο ταξίδι και να τα εξαργυρώνουν σε επόμενες κρατήσεις, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη αξία και εξοικονόμηση σε κάθε μετακίνηση με πλοίο.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες και ενεργοποιείται αυτόματα με τη σύνδεση ή τη δημιουργία λογαριασμού κατά την κράτηση. Οι χρήστες κερδίζουν μίλια σε όλα τα δρομολόγια και με όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα, με υπολογισμό που αφορά το σύνολο της κράτησης, συμπεριλαμβανομένων εισιτηρίων, θέσεων, καμπινών και πρόσθετων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, η αξία των μιλίων εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας πλήρη εικόνα του οφέλους πριν την ολοκλήρωση της αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού και την πραγματοποίηση του τελευταίου σκέλους της κράτησης, τα μίλια πιστώνονται αυτόματα και καθίστανται διαθέσιμα για χρήση.

Στην επόμενη κράτηση, τα μίλια εξαργυρώνονται απευθείας στο checkout ως άμεση έκπτωση στο τελικό ποσό πληρωμής. Οι χρήστες έχουν πλήρη ευελιξία στη χρήση τους, επιλέγοντας κάθε φορά το ποσό που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν. Παράλληλα, τα μίλια δεν υπόκεινται σε χρονικό περιορισμό, δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησής τους οποιαδήποτε στιγμή, ανάλογα με τον προγραμματισμό του ταξιδιού.

«Στη Ferryscanner γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για τους ταξιδιώτες να απολαμβάνουν μεγαλύτερη αξία σε κάθε τους ταξίδι. Σε αυτή την ανάγκη ανταποκρίνεται το Ferryscanner Miles με έναν απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης, οι ταξιδιώτες μπορούν να εξοικονομούν σε κάθε κράτηση και να ταξιδεύουν περισσότερο, απολαμβάνοντας αντίστοιχα οφέλη και στα επόμενα ταξίδια τους», δήλωσε η Αλεξία Κωτσή, Marketing Director της Ferryscanner.

Η Ferryscanner, ως μία από τις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες πλατφόρμες για κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, προσφέρει άμεση πρόσβαση σε δρομολόγια, διαφάνεια στις τιμές και ακριβείς πληροφορίες, απλοποιώντας συνολικά τη διαδικασία οργάνωσης ταξιδιών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ferryscanner Miles ενσωματώνεται πλήρως στην εμπειρία κράτησης και λειτουργεί σε όλο το δίκτυο της πλατφόρμας, καλύπτοντας το σύνολο των διαθέσιμων εταιρειών και δρομολογίων, προσθέτοντας σταθερά αξία σε κάθε ταξίδι.

TAGS

