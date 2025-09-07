FA 2025: Η Miele παρουσιάζει μια νέα εποχή στο μαγείρεμα με το έξυπνο σύστημα “M Sense” και την παγκόσμια πρεμιέρα για το πρώτο συρτάρι ατμού

Παγκόσμια πρεμιέρα για τη Miele στην IFA: Ο έξυπνος συνδυασμός των σκευών “M Sense” με τις νέες επαγωγικές εστίες KM 8000 σηματοδοτεί μια νέα εποχή στο μαγείρεμα. Το επίκεντρο είναι τα πρώτα σκεύη παγκοσμίως με ενσωματωμένο χειρισμό αφής και έως τρεις αισθητήρες θερμοκρασίας, που μετρούν και επικοινωνούν με την εστία ώστε να επιλέγεται πάντα η σωστή ισχύς. Το αποτέλεσμα είναι μια διαισθητική, ασφαλής και άνετη εμπειρία μαγειρικής.

Αρκεί μια στιγμή απροσεξίας για να ξεχειλίσει το νερό των ζυμαρικών ή να παραψηθεί η μπριζόλα. Καθημερινές καταστάσεις που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει. Τα νέα σκεύη M Sense και οι νέες επαγωγικές εστίες KM 8000 έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για να αποτρέπουν τέτοια περιστατικά. Με έως και τρεις ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας, τα σκεύη επικοινωνούν απευθείας με τις νέες εστίες, οι οποίες επιλέγουν και προσαρμόζουν αυτόματα την ισχύ. Ο χειρισμός γίνεται απευθείας πάνω στο σκεύος (DirectTouch) επιλέγοντας το πρόγραμμα μαγειρέματος και, έτσι, εστία και σκεύος επικοινωνούν ώστε να ρυθμίζονται αυτόματα. Τέλος στις συνεχείς ρυθμίσεις και την αδιάκοπη επίβλεψη – περισσότερος χρόνος για τα ουσιαστικά!

“M Sense”: Έξυπνη διαχείριση θερμοκρασίας για ελεγχόμενο και αποδοτικό μαγείρεμα

Είτε πρόκειται για νερό που βράζει, σάλτσες που σιγομαγειρεύονται ή ευαίσθητα υλικά που χρειάζονται ακρίβεια, το M Sense προσφέρει σιγουριά – ακόμα και με τέσσερα σκεύη ταυτόχρονα. Και με κλειστό καπάκι, όλα παραμένουν υπό έλεγχο. Η υπερθέρμανση αποτρέπεται αξιόπιστα, ενώ η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί έως και 30%*. Το καπάκι έχει σχεδιαστεί ώστε να αποβάλλει τον ατμό στοχευμένα, ενώ μετά το μαγείρεμα τα σκεύη πλένονται άνετα στο πλυντήριο πιάτων. Οι συμβατές εστίες M Sense υποστηρίζουν τόσο τα έξυπνα όσο και τα συμβατικά σκεύη. Τα σκεύη κατασκευάζονται από την ελβετική οικογενειακή επιχείρηση Kuhn Rikon, ειδική στα ποιοτικά σκεύη, ενώ η «έξυπνη» τεχνολογία αναπτύχθηκε από τη Miele στη Γερμανία.

Επαγωγικές εστίες KM 8000: Σχεδιασμός και λειτουργικότητα σε νέα διάσταση

Η νέα γενιά εστιών ξεχωρίζει για τον minimal σχεδιασμό της, ώστε να εναρμονίζονται οπτικά όταν είναι απενεργοποιημένες και να ενσωματώνονται αρμονικά σε ανοιχτές κουζίνες. Στο κορυφαίο μοντέλο, μια διακριτική φωτεινή γραμμή δίνει έναν κομψό τόνο όταν είναι ενεργοποιημένη, συνδυάζοντας λειτουργία και αισθητική. Επιπλέον, η σειρά προσφέρει επιλογές όπως η επιφάνεια MattFinish (μαύρη ματ εστία, ανθεκτική στις γρατσουνιές και στις δαχτυλιές) και πολλές διαστάσεις με ή χωρίς πλαίσιο. **

Η λειτουργία Con@ctivity προσθέτει άνεση, αφού συνδέει την εστία με τον απορροφητήρα, και προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ του με βάση τη ρύθμιση της εστίας.

Συρτάρι ατμού: Ψήσιμο, ζέσταμα και μαγείρεμα στον ατμό – η λύση στο μαγείρεμα!

Με το συρτάρι ατμού, η Miele παρουσιάζει μια παγκόσμια πρεμιέρα στην IFA – δημιουργώντας χώρο για νέες δυνατότητες στον σχεδιασμό κουζίνας με εμπειρίες μαγειρικής υψηλού επιπέδου. Χάρη στον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και μέγεθος, το συρτάρι μπορεί να είναι η λύση για μικρές κουζίνες σε αστικά περιβάλλοντα έως ανοιχτές κουζίνες. Επιλέγοντας για μία κουζίνα ένα συρτάρι ατμού 14εκ. και ένα συνδυαστικό φούρνο μικροκυμάτων 45εκ., δημιουργείται μια μοναδική λύση 3-σε-1 που συνδυάζει 3 διαφορετικούς τρόπους μαγειρέματος σε μία θέση 60εκ. στην κουζίνα. Με την τεχνολογία DualSteam και πάνω από 100 αυτόματα προγράμματα, το μαγείρεμα λαχανικών, sous-vide ή καθημερινές λειτουργίες όπως ζέσταμα και απόψυξη γίνονται εύκολα. Επιπλέον, διαθέτει λειτουργίες που διευκολύνουν τη χρήση και τον έλεγχο, όπως το άνοιγμα του καπακιού με το πάτημα ενός κουμπιού και η ενσωμάτωση στο Miele app.

«Το νέο συρτάρι ατμού είναι η απάντησή μας στην αυξανόμενη ζήτηση για πολυλειτουργικές λύσεις σε κουζίνες με περιορισμένο χώρο», δηλώνει ο Dr Reinhard Zinkann. «Σε συνδυασμό με έναν συνδυαστικό φούρνο, είναι δυνατή η προετοιμασία ολόκληρων μενού σε δύο ξεχωριστούς θαλάμους μαγειρικής με ποιότητα Miele».

Ακόμη περισσότερη υποστήριξη με έξυπνες λειτουργίες

Οι λειτουργίες του Miele app θα προσφέρουν επιπλέον ευχρηστία και έμπνευση στο μέλλον. Το FoodAssistant θα βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου προγράμματος για διαφορετικά τρόφιμα και θα ενημερώνει απευθείας το σκεύος. Το CookAssist θα είναι διαθέσιμο για ολοκληρωμένα πιάτα. Η λειτουργία καθοδηγεί βήμα προς βήμα μέσα από δοκιμασμένες συνταγές, προσαρμοσμένες στα σκεύη M Sense. Η θερμοκρασία και ο χρόνος μαγειρέματος μεταφέρονται αυτόματα στο σκεύος για μέγιστη αξιοπιστία.

Περισσότερες καινοτομίες Miele στην IFA

Η Miele παρουσιάζει κι άλλες συσκευές για πρώτη φορά στην IFA: το νέο απορροφητήρα πάγκου με φωτισμό που δημιουργεί ατμοσφαιρικές πινελιές στην κουζίνα, καθώς και τα νέα εντυπωσιακά ψυγεία MasterCool -σημείο αναφοράς σε ευχρηστία και σχεδιασμό. Εντυπωσιακά νέα και στη φροντίδα δαπέδου: Η νέα ασύρματη σκούπα στικ Triflex HX3 Plus Aqua δεν περιορίζεται μόνο στο σκούπισμα, αλλά πλέον σφουγγαρίζει και τα σκληρά πατώματα χάρη στο πέλμα Aqua Twister Pro. Δύο λειτουργίες σε μία συσκευή διευκολύνουν την καθημερινότητα και προσφέρουν μέγιστη ευελιξία.