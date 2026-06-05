ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ KAMYEN ΣΤΟ ONE&ONLY AESTHESIS

Η boutique στο One&Only Aesthesis προσφέρει μια αποκλειστική εμπειρία γνωριμίας με τον κόσμο της KAMYEN.

Το One&Only Aesthesis συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του ως ένας από τους πλέον σύγχρονους και επιδραστικούς luxury hospitality προορισμούς της Μεσογείου, παρουσιάζοντας αποκλειστικά την πρώτη standalone boutique της KAMYEN στην Ευρώπη, η οποία ανοίγει τις πόρτες της στις 5 Μαΐου.

Η άφιξη του διεθνώς αναγνωρισμένου οίκου κοσμημάτων σηματοδοτεί την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του brand και αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία που τοποθετεί το One&Only Aesthesis στον διεθνή χάρτη του contemporary design και του luxury jewelry retail. Η νέα boutique εντάσσεται οργανικά στο refined περιβάλλον του resort, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθητικής, φιλοξενίας και ανακάλυψης.

Με ρίζες στην Ινδία και έδρα το Ντουμπάι, η KAMYEN είναι ένας οικογενειακός οίκος υψηλής κοσμηματοποιίας που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αναπτύξει ισχυρή παρουσία στην Ινδία και τη Μέση Ανατολή, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της heritage πολυτέλειας μέσα από μια σύγχρονη δημιουργική ματιά. Οι συλλογές της ισορροπούν ανάμεσα στην παράδοση και τον μοντέρνο σχεδιασμό, εκφράζοντας μια διακριτική, προσωπική και διαχρονική πολυτέλεια.

Ιδιαίτερα γνωστή για την Pret-à-Porter συλλογή της — μια σύγχρονη εκδοχή του high jewelry — η KAMYEN δημιουργεί κοσμήματα που μεταβαίνουν φυσικά από την καθημερινότητα στις πιο ιδιαίτερες στιγμές. Η συλλογή χαρακτηρίζεται από laid-back luxury αισθητική, συνδυάζοντας effortless κομψότητα με πολύτιμα υλικά, χειροποίητο σμάλτο και διαμάντια. Οι δημιουργίες περιστρέφονται γύρω από δώδεκα signature enamel αποχρώσεις, σχεδιασμένες ώστε να συνδυάζονται μεταξύ τους μέσα από layering και mix & match styling επιλογές.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία της KAMYEN αντλεί έμπνευση από οργανικές φόρμες και αρχιτεκτονικές γραμμές, προσεγγίζοντας το κόσμημα ως γλυπτικό αντικείμενο όπου η υφή, η φόρμα και η υλικότητα αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα, η δεξιοτεχνία βρίσκεται στον πυρήνα του brand: τα ateliers της KAMYEN, σε Ιταλία και Ινδία, συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία με χειροποίητη τεχνική, ενώ κάθε δημιουργία πιστοποιείται ξεχωριστά, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα και την ποιότητα των πολύτιμων λίθων και διαμαντιών που επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια.

Η boutique στο One&Only Aesthesis προσφέρει μια αποκλειστική εμπειρία γνωριμίας με τον κόσμο της KAMYEN, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του resort ως σημείο συνάντησης διεθνών luxury concepts και σύγχρονης δημιουργικότητας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, μέσα από προσεκτικά επιλεγμένους χώρους αγορών που εντάσσονται φυσικά στο περιβάλλον του, το One&Only Aesthesis επαναπροσδιορίζει την εμπειρία φιλοξενίας, συνδυάζοντας τη διαμονή με την αισθητική εμπειρία. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν επιλεγμένα διεθνή brands και δημιουργίες σε ένα περιβάλλον που αναδεικνύει τη λεπτομέρεια, την ποιότητα και τη σύγχρονη αισθητική, επιβεβαιώνοντας τη θέση του resort ως destination όπου το luxury lifestyle συναντά το design, τη μόδα και τον πολιτισμό.