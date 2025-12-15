ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Διαχρονική στήριξη με σημαντικές δωρεές και το 2025

Από το 1959 έως σήμερα, η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ δημιουργεί και παρέχει καινοτόμα, εξαιρετικά προϊόντα, με σκοπό να βελτιώσουν και να απλοποιήσουν την καθημερινή ρουτίνα εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ προσέφερε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, χρηματικές και προϊοντικές δωρεές που ξεπέρασαν τα 100.000 € σε κοινωφελείς σκοπούς.

Οι δωρεές της ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ πραγματοποιήθηκαν σε αξιόπιστα ιδρύματα, οργανισμούς & φορείς που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα.

Ανάμεσά τους οι παρακάτω φορείς:

«Χαμόγελο του Παιδιού»

Οργανισμοί στήριξης ατόμων με προβλήματα υγείας & οικογενειών με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης όπως οι: \

Όμιλος για την Unesco Πειραιώς & Νήσων

«Kid & Family» – Οργάνωση εθελοντών

«Ιππόκαμπος» – Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας

«Εθελοντές του Κόσμου»

«Θεόφιλος» – Οργανισμός στήριξης πολύτεκνων οικογενειών

Παιδικοί σταθμοί

Κοινωνικά Παντοπωλεία

Γηροκομεία και Κλινικές

Η συνεχής κοινωνική προσφορά της εταιρείας αντανακλά τον διαχρονικό της ρόλο ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη, με έμπρακτη συμβολή στην κοινωνία. Η ενίσχυση οργανισμών που προσφέρουν ουσιαστικό έργο στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο της κοινωνίας· γι’ αυτό και η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο αυτό με συνέπεια και υπευθυνότητα.