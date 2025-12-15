ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Διαχρονική στήριξη με σημαντικές δωρεές και το 2025
Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ προσέφερε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, χρηματικές και προϊοντικές δωρεές που ξεπέρασαν τα 100.000 € σε κοινωφελείς σκοπούς.
Οι δωρεές της ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ πραγματοποιήθηκαν σε αξιόπιστα ιδρύματα, οργανισμούς & φορείς που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα.
Ανάμεσά τους οι παρακάτω φορείς:
- «Χαμόγελο του Παιδιού»
- Οργανισμοί στήριξης ατόμων με προβλήματα υγείας & οικογενειών με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης όπως οι: \
- Όμιλος για την Unesco Πειραιώς & Νήσων
- «Kid & Family» – Οργάνωση εθελοντών
- «Ιππόκαμπος» – Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας
- «Εθελοντές του Κόσμου»
- «Θεόφιλος» – Οργανισμός στήριξης πολύτεκνων οικογενειών
- Παιδικοί σταθμοί
- Κοινωνικά Παντοπωλεία
- Γηροκομεία και Κλινικές
Η συνεχής κοινωνική προσφορά της εταιρείας αντανακλά τον διαχρονικό της ρόλο ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη, με έμπρακτη συμβολή στην κοινωνία. Η ενίσχυση οργανισμών που προσφέρουν ουσιαστικό έργο στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο της κοινωνίας· γι’ αυτό και η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο αυτό με συνέπεια και υπευθυνότητα.