Expert Hellas: Το πιο fun online κυνήγι προσφορών του χειμώνα μόλις ξεκίνησε!

Η Expert Hellas λανσάρει μια νέα, χειμερινή ενέργεια και προσκαλεί το κοινό στο πιο απολαυστικό & fun online κυνήγι προσφορών της σεζόν, το Expert Snow Hunt.

Από τις 12 Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου, το site και τα social media της Expert Hellas μετατρέπονται σε έναν ψηφιακό «χιονισμένο» χάρτη, γεμάτο κρυμμένες νιφάδες που περιμένουν να ανακαλυφθούν.

Το Expert Snow Hunt είναι ένα online «κυνήγι θησαυρού» με θέμα το χιόνι, στο οποίο οι επισκέπτες καλούνται να εντοπίσουν κρυμμένες νιφάδες χιονιού μέσα από banners, posts και προϊόντα στο website expert-hellas.gr και στα social Media της εταιρείας.

Κάθε Δευτέρα, οι συμμετέχοντες θα στέλνουν στα social media της Expert Hellas τον αριθμό των νιφάδων που εντόπισαν την προηγούμενη εβδομάδα. Όσοι καταφέρουν να βρουν όλες τις κρυμμένες νιφάδες, κερδίζουν έκπτωση 10% για επόμενη αγορά τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Expert Hellas. Κάθε εβδομάδα, νέες νιφάδες εμφανίζονται, ενώ κάθε Δευτέρα πραγματοποιείται refresh των εικαστικών και το παιχνίδι ξεκινά από την αρχή, δίνοντας σε όλους νέες ευκαιρίες συμμετοχής Το Expert Snow Hunt θα διαρκέσει όλη την περίοδο των εκπτώσεων και θα ολοκληρωθεί στις 2 Μαρτίου.

Με το Expert Snow Hunt, η Expert Hellas ενισχύει τη διαδραστική εμπειρία των online αγορών, συνδυάζοντας το παιχνίδι με πραγματικά οφέλη καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Ξεκίνησε το κυνήγι, βρες τις νιφάδες και κέρδισε!

Σημείωση: Η έκπτωση ισχύει αποκλειστικά για αγορές και πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του e-shop της Expert Hellas και δεν εφαρμόζεται στα φυσικά καταστήματα, ενώ δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις ή προωθητικές ενέργειες, ή προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά, ενώ εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.