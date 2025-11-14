Expert Hellas: Η Black Friday-killer των τιμών

The Issue
14 Νοεμβρίου, 2025
Η Black Friday ξεκινά στην Expert και οι τιμές… παραδίδονται άνευ όρων!

Η Expert Hellas επιστρέφει τη φετινή Black Friday πιο… killer από ποτέ! Για ακόμη μία χρονιά, αποδεικνύει ότι ξέρει πώς να κάνει τη διαφορά και να φέρνει τον απόλυτο χαμό στις προσφορές. 

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στα καταστήματα και στο e-shop της Expert και οι τιμές ετοιμάζονται να… πέσουν θύμα της πιο ανατρεπτικής Black Friday

Από μικροσυσκευές και λευκές συσκευές, μέχρι τηλεοράσεις, laptops, προϊόντα grooming, προσωπικής φροντίδας και gadgets, όλες οι κατηγορίες συμμετέχουν δυναμικά με εκπτώσεις και προσφορές που… σκοτώνουν!

Η φετινή Black Friday της Expert είναι η τέλεια ευκαιρία για όσους θέλουν να ανανεώσουν τον εξοπλισμό του σπιτιού ή του γραφείου τους, να κάνουν smart αγορές με πραγματικό value και  φυσικά, να τσεκάρουν πρώτοι τη λίστα των δώρων τους ενόψει των γιορτών. 

Η Expert Hellas συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να βρίσκεται πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, τεχνολογία και super deals. Με πάθος για εξυπηρέτηση και εμμονή στις χαμηλές τιμές, η Expert αποδεικνύει ότι η Black Friday δεν είναι απλώς μια περίοδος εκπτώσεων, είναι μια συναρπαστική εμπειρία.

Μπες τώρα στο www.expert-hellas.gr ή επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα και ανακάλυψε τις προσφορές που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.

