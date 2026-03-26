Expert Hellas: Φέρνει την τεχνολογία «σε κάθε στάση της ημέρας σου»

Στη στάση λεωφορείου έξω από το Avenue στο Μαρούσι, η καθημερινή αναμονή αποκτά έναν διαφορετικό χαρακτήρα μέσα από τη νέα outdoor καμπάνια της Expert Hellas «Η τεχνολογία σε κάθε στάση της ημέρας σου». Η εταιρεία μετέτρεψε έναν γνώριμο αστικό χώρο σε μια απρόσμενη εμπειρία τεχνολογίας, φέρνοντας τις έξυπνες λύσεις πιο κοντά στον καταναλωτή.

Με ένα απλό scan σε QR codes, οι περαστικοί μπορούν να περάσουν από τον φυσικό στον ψηφιακό κόσμο, ανακαλύπτοντας προϊόντα, προσφορές και λύσεις εκείνη ακριβώς τη στιγμή που τις χρειάζονται. Έτσι, η ίδια η στάση γίνεται μέρος της ιδέας: η αναμονή μετατρέπεται σε αλληλεπίδραση και η μετακίνηση σε εμπειρία!

Μέσα από 4 διαφορετικές δημιουργικές αποτυπώσεις, αναδεικνύεται ο ρόλος της τεχνολογίας σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας, από το σπίτι και τις ανάγκες του, το smart living, μέχρι την ψηφιακή αναζήτηση και την μετακίνηση. Τα εικαστικά, τα οποία εναλλάσσονται, παρουσιάζουν λύσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη, προγραμματισμένη ή απρόοπτη, τοποθετώντας την Expert Hellas ως έναν καθημερινό σύμμαχο του καταναλωτή.

Επιπλέον, η νέα καμπάνια ενσωματώνει και στοιχεία βιωσιμότητας, καθώς η αξιοποίηση digital formats και διαδραστικών τεχνολογιών περιορίζει την ανάγκη για έντυπα μέσα, συμβάλλοντας σε μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αξίζει να αναφερθεί πως η επιλογή της τοποθεσίας που φιλοξενεί την ενέργεια δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς κόμβους των βορείων προαστίων, με υψηλή επισκεψιμότητα και έντονη αγοραστική δραστηριότητα, εξυπηρετώντας καθημερινά μεγάλο αριθμό πολιτών. Παράλληλα, η εγγύτητα με τα κεντρικά γραφεία της Expert Hellas ενισχύει το τοπικό αποτύπωμα του brand σε μια περιοχή, όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται επιχειρησιακά.

Με τη νέα outdoor καμπάνια, η Expert Hellas επιβεβαιώνει τη στρατηγική της κατεύθυνση να βρίσκεται κοντά στον καταναλωτή σε κάθε στιγμή της ημέρας του, μετατρέποντας ακόμη και μια απλή στάση λεωφορείου σε ένα ουσιαστικό και έξυπνο σημείο επαφής με την τεχνολογία.

