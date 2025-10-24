Εβδομάδα της Ιταλικής Κουζίνας στην Ελλάδα αφιερωμένη στην Parma Food Valley

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα γιόρτασε τη δέκατη έκδοση της Εβδομάδας της Ιταλικής Κουζίνας στον Κόσμο, σε συνεργασία με το Γραφείο ΙΤΑ / Ιταλιαν Τραδε Αγενψυ , αφιερώνοντας φέτος την εκδήλωση στην οινική και γαστρονομική υπεροχή της Εμίλια, και ειδικότερα στην «Parma Food Valley».

Η σεφ οδήγησε τους καλεσμένους σε ένα πρωτότυπο ταξίδι μέσα από τις γεύσεις της παράδοσης της Πάρμα, με Παρμιτζάνο Ρετζιάνο ΠΟΠ, Προσούτο Πάρμας ΠΟΠ, αντσούγιες και ερυθρό αφρώδη οίνο Lambrusco.

Το αφιέρωμα ξεκίνησε με ένα επίσημο δείπνο στην Κατοικία του Πρέσβυ κ. Paolo Cuculi, στο οποίο συμμετείχαν εξέχουσες προσωπικότητες των ελληνικών θεσμών και του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Φωτήλας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής κα. Μπακογιάννη, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας–Ιταλίας κ. Υψηλάντης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Κούβελος.

Ακολούθησε η δεξίωση «A journey to Parma Food Valley» στην Πρεσβευτική Κατοικία, στην οποία παρευρέθηκαν πάνω από 250 προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους η Υπουργός Τουρισμού κα. Κεφαλογιάννη, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας κ. Ντόκος, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, πολιτιστικού και δημοσιογραφικού κόσμου, που είχαν την ευκαιρία να γευτούν μοναδικά φαγητά και κρασιά.

Παρόντες ήταν επίσης και οι νικητές του διαγωνισμού ιταλικών συνταγών που διοργάνωσε η Πρεσβεία για την περίσταση. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν και τα παιδιά του Ιταλικού Νηπιαγωγείου Αθηνών, που κέρδισαν ειδική μνεία έχοντας παρουσιασει ένα ευφάνταστο πιάτο τρίχρωμων αραντσίνι.

Η σεφ Zerbini πραγματοποίησε επίσης ένα masterclass στη Σχολή Γαστρονομίας και Τουρισμού της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ, παρουσιάζοντας σε μια ομάδα σπουδαστών, αλλά και μέσω ζωντανής μετάδοσης, τεχνικές παρασκευής και παραδοσιακές συνταγές της Πάρμα. Στη συνέχεια επισκέφθηκε την λαϊκή αγορά της Κυψέλης μαζί με τον σεφ Σταύρο Ζεάκη, και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της ιταλικής και της ελληνικής κουζίνας.

Για τον Πρέσβυ Cuculi, «η Εβδομάδα της Κουζίνας αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο προώθησης της ιταλικής οινογαστρονομίας στην Ελλάδα. Η Ιταλία το 2024 εξήγαγε στην Ελλάδα πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα των τροφίμων, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η κουλτούρα του καλού φαγητού, ο υγιεινός τρόπος ζωής και η παράδοση ενώνουν διαχρονικά τις δύο χώρες».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χάρη στη συμβολή της Parma Alimentare, των Συνεταιρισμών Parmigiano Reggiano και Prosciutto di Parma, του Κτήματος Moroni Zucchi και εταιρειών υψηλής ποιότητας όπως η Barilla, πολυεθνική της Πάρμα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, καθώς και οι Campari και De’Longhi.