Espresso Yourself: Μια δημιουργική pop-up εμπειρία στο NYX Esperia Palace για την Ημέρα του Espresso

20 Νοεμβρίου, 2025
Σε μία πόλη που όλοι και όλα κινούνται γρήγορα, το NYX Esperia Palace (Σταδίου 22 και Εδουάρδου Λω) γιορτάζει την Ημέρα του Espresso και μας καλεί σε μία μικρή στιγμή ανάπαυλας με μεγάλη απόλαυση και δημιουργική έκφραση: την πρωινή pop-up εμπειρία “Espresso Yourself”.

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, η Αθήνα ξεκινά την εβδομάδα με ένα διαφορετικό boost ενέργειας και διάθεσης. Από τις 08:30 έως τις 10:00, το NYX Esperia Palace  θα προσφέρει δωρεάν espresso στους επισκέπτες του αλλά και στους περαστικούς της Σταδίου, μετατρέποντας την πιο συνηθισμένη πρωινή στάση σε urban παρέμβαση.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να “εκφράσουν τη διάθεσή τους” επιλέγοντας το mood sticker που τους ταιριάζει, ενώ με κάθε καφέ θα παίρνουν επιπλέον mini σοκολατάκια NYX και ένα μικρό συλλεκτικό espresso cup gift. Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε κλήρωση για ένα breakfast for two στο Kalua Restaurant, φυσικά με τον καφέ της επιλογής τους.

Κι όλα αυτά, θα πραγματοποιηθούν σε ένα full art σκηνικό που θα χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές για sharing στα social media, καθώς οι εξωτερική πρόσοψη του ξενοδοχείου θα μεταμορφωθεί με  αναδημιουργημένα γνωστά έργα τέχνης αναδημιουργούνται με coffee details και κορνίζες από χρησιμοποιημένα espresso capsules.

