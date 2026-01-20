Έργα της Χριστίνας Λάππα στην επίσημη κατοικία της Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα

Η Χριστίνα Λάππα με την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle στο σαλόνι της κατοικίας με τα έργα της καλλιτέχνιδας.

Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, επέλεξε τρία έργα της εικαστικού Χριστίνας Λάππα από τη σειρά «Heroes of 1821» για να τοποθετηθούν στην επίσημη κατοικία της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Τα έργα, αφιερωμένα στη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, εμβληματική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, αφηγούνται μια σύγχρονη εικαστική ιστορία γυναικείας δύναμης, ταυτότητας και πολιτιστικής μνήμης, λειτουργώντας παράλληλα ως φορείς πολιτιστικής διπλωματίας σε διεθνές επίπεδο.

Η επιμέλεια και η τοποθέτηση των έργων πραγματοποιήθηκαν από την ίδια την καλλιτέχνιδα. Πλέον κοσμούν τον χώρο της επίσημης κατοικίας της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή διεθνούς αναγνώρισης για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη, μέσα σε ένα υψηλού κύρους θεσμικό και διπλωματικό περιβάλλον.

Η Χριστίνα Λάππa, με αφορμή την επιλογή των έργων της, δήλωσε:

«Νιώθω βαθιά περηφάνια βλέποντας τα έργα μου να τοποθετούνται σε έναν χώρο με τόσο ισχυρό συμβολισμό και διεθνή σημασία. Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε για μένα μια εμπειρία εξέλιξης, ουσιαστικού διαλόγου και μεγάλης χαράς».

Ιδιαίτερη εντύπωση στην καλλιτέχνιδα προκάλεσε το ενδιαφέρον και η βαθιά γνώση της Πρέσβεως για τη θεματική των έργων:

«Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ήταν εξαιρετικά ενημερωμένη και ουσιαστικά διαβασμένη γύρω από τη μορφή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και τον ιστορικό της ρόλο. Όλα όσα συμβολίζει η ηρωίδα αυτή,δύναμη, τόλμη, ευφυΐα και ηγετικότητα θεωρώ ότι αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό και την ίδια την Kimberly Guilfoyle, μια ιδιαίτερα δυναμική, καλλιεργημένη και σύγχρονη γυναίκα».

Παράλληλα, τα έργα της Χριστίνας Λάππα εντάχθηκαν στο επίσημο πρόγραμμα Art in Embassies του U.S. Department of State, στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της τέχνης. Τα έργα φιλοξενούνται στην επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, art.state.gov, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία και απήχηση του έργου της.

Η ένταξη στο Art in Embassies αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση, καθώς το πρόγραμμα συνεργάζεται με επιλεγμένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει έργα τους σε πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές των Ηνωμένων Πολιτειών διεθνώς.