Έρευνα LEROY MERLIN: Το DIY ωριμάζει και αλλάζει τη σχέση μας με το σπίτι

7 στους 10 Έλληνες και 8 στους 10 Κύπριους δηλώνουν εξοικειωμένοι με το DIY σύμφωνα με έρευνα της LEROY MERLIN, επιβεβαιώνοντας τη μετάβασή του από πρακτική ανάγκη σε ώριμη καταναλωτική στάση.

Η LEROY MERLIN ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των λύσεων για το σπίτι και τον κήπο σε Ελλάδα και Κύπρο, στηρίζει διαχρονικά τον καταναλωτή, υποστηρίζοντάς τον σε κάθε στάδιο της διαδρομής, από την έμπνευση έως την υλοποίηση. Μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις, ξεκάθαρη καθοδήγηση και προτάσεις που συνδυάζουν ποιότητα, λειτουργικότητα και ανταγωνιστικές τιμές, ενδυναμώνει καθημερινά τους ανθρώπους να δημιουργούν το σπίτι που αγαπούν να ζουν. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται και στα ευρήματα της έρευνας της Brand Tracker που διεξάγει κάθε χρόνο και εντός άλλων, προσμετρά το ‘’DIY Level” σε Ελλάδα & Κύπρο καταγράφοντας το επίπεδο εξοικείωσης των καταναλωτών με δραστηριότητες DIY («Κάν’ το μόνος σου»). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σχετική κουλτούρα σε Ελλάδα και Κύπρο όχι μόνο ενισχύεται δυναμικά, αλλά περνά πλέον σε μια νέα, πιο ώριμη φάση.

Το “Do It Yourself”(«Κάν’ το μόνος σου») δεν αποτελεί πλέον απλώς μια πρακτική λύση εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων, αλλά εξελίσσεται σε μια σύγχρονη στάση απέναντι στο σπίτι, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, αυτονομία και προσωπική έκφραση, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση μας με τον χώρο.

Η δυναμική του DIY σε αριθμούς: Η μετάβαση σε μία νέα κανονικότητα

Η έρευνα της LEROY MERLIN εξετάζει το επίπεδο εξοικείωσης και αυτοπεποίθησης των καταναλωτών σε δραστηριότητες “Do It Yourself” (DIY), τις δημογραφικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, καθώς και τα κίνητρα που οδηγούν στην ενασχόληση με το σπίτι. Παράλληλα, καταγράφει τη διαχρονική εξέλιξη της τάσης, αποτυπώνοντας τη μετάβαση του DIY από πρακτική ανάγκη σε μία νέα πραγματικότητα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας και για το 2025 επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτής της μετατόπισης. Συγκεκριμένα, 7 στους 10 Έλληνες και 8 στους 10 Κύπριους δηλώνουν εξοικειωμένοι με τις δραστηριότητες DIY, γεγονός που καταδεικνύει ότι η πρακτική αποτελεί πλέον μια ευρέως διαδεδομένη επιλογή για τη φροντίδα και βελτίωση του σπιτιού, ξεπερνώντας τα όρια ενός εξειδικευμένου κοινού.

Οι σύγχρονοι DIYers είναι οι δημιουργικοί άνθρωποι της καθημερινότητας

Οι σημερινοί DIYers δεν είναι απαραίτητα επαγγελματίες ή ειδικοί τεχνίτες. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι που επιλέγουν να μαθαίνουν, να δοκιμάζουν και να δημιουργούν οι ίδιοι, υιοθετώντας στην πράξη τη λογική του «Κάν’ το μόνος σου». Σύμφωνα με την έρευνα της LEROY MERLIN, για τη χρονιά του 2025, το 71% των Ελλήνων δηλώνει ικανό σε DIY δραστηριότητες – με έμφαση στο βάψιμο, τις μικροεπισκευές και τη συναρμολόγηση επίπλων. Αντίστοιχα, στην Κύπρο το ποσοστό αγγίζει το 80%.

DIY χωρίς στερεότυπα: μια διαγενεακή και συμπεριληπτική κουλτούρα

Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι το DIY απομακρύνεται από τα παραδοσιακά στερεότυπα και εξελίσσεται σε μια πρακτική ανοιχτή σε όλους. Η ενασχόληση με εργασίες για το σπίτι δεν περιορίζεται πλέον από φύλο ή ηλικία, αλλά αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη και δυναμική δραστηριότητα που απαρτίζει τη φιλοσοφία της σύγχρονης κοινωνίας: Οι εργασίες του σπιτιού είναι από όλους για όλους.

Στην Ελλάδα, οι άνδρες εμφανίζονται οριακά πιο εξοικειωμένοι (72%), με τις γυναίκες να ακολουθούν πολύ κοντά (70%), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το DIY αποτελεί πλέον κοινό πεδίο δράσης, με τη διαφορά μεταξύ των φύλων να περιορίζεται σημαντικά. Αντίστοιχα, στην Κύπρο, τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 81% για τους άνδρες και 79% για τις γυναίκες, αναδεικνύοντας μια εικόνα σχεδόν απόλυτης ισορροπίας.

Παράλληλα, η ηλικία όχι μόνο δεν λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας, αλλά αναδεικνύει και νέες δυναμικές. Στην Ελλάδα, οι νεότερες ηλικίες οδηγούν την τάση, με το 77% των 18–24 και το 75% των 25–34 να δηλώνουν εξοικείωση με το DIY, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα γενιά υιοθετεί ενεργά τη φιλοσοφία «Κάν’ το μόνος σου». Στην Κύπρο, η ηλικιακή ομάδα 35–54 ετών παραμένει η πιο δραστήρια, αποτυπώνοντας τη σύνδεση του DIY με την καθημερινότητα της παραγωγικής ηλικίας.

«Το DIY έχει ωριμάσει ως στάση απέναντι στο σπίτι. Δεν αφορά πια μόνο την πρακτική ανάγκη, αλλά τη συνειδητή επιλογή να δημιουργείς και να εκφράζεσαι—χωρίς ηλικιακά ή έμφυλα όρια. Οι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του χώρου τους και να τον κάνουν πραγματικά δικό τους. Στη LEROY MERLIN, αποστολή μας είναι να στηρίζουμε αυτή τη δυναμική, προσφέροντας λύσεις, γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία που δίνουν σιγουριά σε κάθε έργο κάθε καταναλωτή, βοηθώντας τον να δημιουργήσει το σπίτι που αγαπάει», δηλώνει η Άσπα Νικολοπούλου, Brand Communication Business Leader της LEROY MERLIN Ελλάδας & Κύπρου.

Το DIY ξεπερνά τα όρια των μεγάλων πόλεων και παγιώνεται σε όλη τη χώρα

Πέρα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική διάσταση του φαινομένου. Το DIY ξεπερνά πλέον τα τοπικά όρια και εξελίσσεται σε καθημερινή πρακτική για τους καταναλωτές σε όλη τη χώρα, περνώντας από επιλογή σε συνήθεια.

Σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, όπου καταγράφονταν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ περιοχών, το 2025 η εξοικείωση εμφανίζεται πιο ομοιόμορφα κατανεμημένη, αναδεικνύοντας μια ευρεία και ισορροπημένη παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στα Νησιά Αιγαίου και την Κρήτη (77%), ενώ ακολουθούν η Βόρεια Ελλάδα (73%) και η Αττική (70%). Στην Κεντρική Ελλάδα, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 67%, επιβεβαιώνοντας ότι το DIY αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική σε κάθε γεωγραφική ενότητα.