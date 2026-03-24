EPICUREAN TABLES ΣΤΟ ORA BY ETTORE BOTRINI: Μοναδικά four hands dinners ξεκινούν στην Αθηναϊκή ριβιέρα

24/03/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 25.03.2026 - 02:48)
Το Ora by Ettore Botrini, στο εμβληματικό One&Only Aesthesis, εγκαινιάζει το νέο γαστρονομικό concept Epicurean Tables, έναν κύκλο από μοναδικές βραδιές αφιερωμένες στη δημιουργική σύμπραξη σημαντικών σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, το εστιατόριο στη Γλυφάδα, με θέα τη θάλασσα και εσωτερικούς χώρους που αποπνέουν ζεστασιά και διακριτική κομψότητα, διαμορφώνει έναν ζωντανό γαστρονομικό διάλογο, όπου διαφορετικές κουζίνες, τεχνικές και φιλοσοφίες συναντώνται γύρω από τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία.

Το Epicurean Tables κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 27 Μαρτίου, με μια ξεχωριστή four-hands dinner συνεργασία ανάμεσα στον Chef Έκτορα Μποτρίνι και τον Chef Δημήτρη Παμπόρη, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός κύκλου γαστρονομικών συναντήσεων που θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα, φιλοξενώντας διακεκριμένους Έλληνες και διεθνείς σεφ.

Ο Έκτορας Μποτρίνι, μια από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας, είναι γνωστός για την εκλεπτυσμένη μεσογειακή του κουζίνα και τον βαθύ σεβασμό του προς τις εξαιρετικές πρώτες ύλες. Στο πλευρό του θα βρεθεί ο Δημήτρης Παμπόρης, Executive Chef του Ekies All Senses Resort στη Χαλκιδική, ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος σεφ με σχεδόν 15 χρόνια πορείας στον χώρο της γαστρονομίας. Η κουζίνα του χαρακτηρίζεται από έντονη σύνδεση με την εποχικότητα και τον τόπο, ενώ αναδεικνύει τις ελληνικές γεύσεις μέσα από μια σύγχρονη δημιουργική ματιά.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά, οι δύο σεφ συνδημιουργούν ένα tasting menu πέντε πιάτων με wine pairing, το οποίο αναδεικνύει την ελληνική σύγχρονη κουζίνα μέσα από τεχνική ακρίβεια, δημιουργικότητα και εκλεκτές πρώτες ύλες.

Το μενού της βραδιάς ξεκινά με κόκκινες γαρίδες Κοιλάδας με εσπεριδοειδή, γογγύλι, κερκυραϊκή νερατζοσαλάτα και πιπεριά τσίλι, σε pairing με Orma, Bianco di Orma IGT Toscana – Vermentino. Ακολουθεί το Rizi–Bizi με αρακά, σουπιά και μέντα, σε pairing με Domaine Serge Daguenau, Pouilly-Fumé.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το λαβράκι “Savore” με καραμελωμένο κουνουπίδι, chutney κάπαρης–σταφίδας και μαύρο σκόρδο με μαρμελάδα Ασύρτικο, σε pairing με Karamolegos Santorini Kouloura PDO – Assyrtiko, Athiri, Aidani. Το κυρίως πιάτο είναι μοσχάρι βιολογικής καλλιέργειας με σέσκουλα, Μετσοβόνε, μανιτάρια και jus, σε pairing με Megas Oinos – Agiorgitiko, Skouras Winery.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με επιδόρπιο πικρής σοκολάτας με σορμπέ ελαιόλαδου, κλείνοντας το δείπνο με μια ισορροπημένη και εκλεπτυσμένη γευστική νότα.

Τα Epicurean Tables εγκαινιάζουν έναν νέο γαστρονομικό θεσμό στο One&Only Aesthesis, φιλοξενώντας τους επόμενους μήνες σημαντικούς σεφ της εγχώριας και διεθνούς σκηνής στο Ora by Ettore Botrini, παρουσιάζοντας νέες γευστικές προσεγγίσεις που αναδεικνύουν τον πλούτο της ελληνικής πρώτης ύλης μέσα από μια σύγχρονη μεσογειακή ματιά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://www.oneandonlyresorts.com/aesthesis/dining/ora-by-ettore-botrini ή το link κράτησης

