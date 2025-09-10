Επετειακή σειρά στρωμάτων Optimum Black Edition από τη Media Strom: Design και τεχνολογία για τον ιδανικό ύπνο

Την κορυφαία σειρά στρωμάτων Optimum, που δημιουργήθηκε το 2004 για να αλλάξει τα δεδομένα στην ιστορία του ύπνου, τιμά η Media Strom με την επετειακή σειρά Optimum Black Edition. Πρόκειται για ένα​ τεχνολογικό και αισθητικό επίτευγμα που αποδεικνύει τα 20 χρόνια καινοτομίας στον ύπνο με την επιστημονική ακρίβεια των ιατρικών ερευνών, όπως δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό περιοδικό The Lancet 2003.

Με εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας εξυψώνει την απόλαυση του ύπνου, ενώ χάρη στο signature ματ μαύρο ύφασμα αποτελεί επιτομή της υψηλής αισθητικής.

Τι σημαίνει όμως Optimum Black Edition: ​​​

Κορυφαία στήριξη & Εργονομία

Κάθε στρώμα Optimum Black Edition ενσωματώνει το σύστημα MLS (Multi-Layer Springs), που σχεδιάστηκε από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Αθηναϊκής Στρωματοποιίας και κατασκευάστηκε από τη διεθνώς αναγνωρισμένη Leggett & Platt (ΗΠΑ). Με έως 4 επίπεδα και 7 ζώνες στήριξης, καθώς και έως 3.200 ελατήρια, το στρώμα εξασφαλίζει εξαιρετική προοδευτική στήριξη και εργονομία σε κάθε τύπο σώματος, διασφαλίζοντας επιπλέον ότι η σπονδυλική στήλη παραμένει σε ουδέτερη θέση, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας.​​​

Ξεκούραστος και συνεχής ύπνος

Με το Optimum Black Edition ο ξεκούραστος, αδιάλειπτος ύπνος εξασφαλίζεται μέσα από την καινοτόμο τεχνολογική εφαρμογή Active Support, η οποία επιτρέπει στους μυς να χαλαρώνουν σε μία φυσική θέση ύπνου και στο στρώμα να ​​προσαρμόζεται άμεσα στις κινήσεις, υποστηρίζοντας ενεργά το σώμα.

Ο «κλιματισμός» του καλού ύπνου

Κάθε πλευρά των στρωμάτων Optimum Black Edition είναι σχεδιασμένη ανάλογα με την εποχή. Έτσι, εφοδιασμένα με τεχνολογία Season Adapt, με φυσικά θερμορυθμιστικά υλικά, η χειμερινή πλευρά τους περιλαμβάνει 3D Air Control Zone για συγκράτηση θερμότητας και θαλπωρή με επιπλέον αερισμό, ενώ η καλοκαιρινή διαθέτει Aerozones για ενισχυμένη ροή αέρα και αποβολή υγρασίας, προσφέροντας ένα δροσερό και υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Επιπλέον, με την τεχνολογία έξυπνης θερμοκρασίας Thermo+ Bio, η θερμοκρασία του σώματος παρακολουθείται και ρυθμίζεται σε πραγματικό χρόνο ώστε να διατηρεί σταθερή θερμική άνεση χωρίς έντονες αυξομειώσεις.

Συνδυασμός πρωτοποριακών υλικών σε κάθε στρώμα

Το Copper Latex, εμπλουτισμένο με σωματίδια χαλκού, χρησιμοποιείται στη σειρά Optimum Black Edition για να μεγιστοποιήσει την ανεπανάληπτη εμπειρία ύπνου με οφέλη, όπως φυσική αντιμικροβιακή προστασία, βελτιωμένη κυκλοφορία αέρα, στήριξη με ελαστικότητα και διάρκεια και συνολική εμπειρία άνεσης και υγιεινής. Αντίστοιχα, το Silver Memory Foam -εξελιγμένος αφρός μνήμης με σωματίδια αργύρου- προσφέρει απαράμιλλη προσαρμοστικότητα στο σώμα, φυσική αντιβακτηριακή δράση και προστασία από μικροοργανισμούς και αλλεργιογόνα.

Όπως όλα τα στρώματα Optimum, η σειρά Optimum Black Edition, συνοδεύεται από 8 χρόνια εγγύηση και – αποκλειστικά στα εταιρικά καταστήματα – με δυνατότητα δοκιμής 60 ημερών!

