Εορτολόγιο: Το σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου

Δευτέρα 11 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχει ένα σπάνιο, όμορφο και ξεχωριστό όνομα που έχει τη γιορτή του.

Δες λοιπόν παρακάτω, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη εκκλησία και μην ξεχάσεις να ευχηθείς στους εορτάζοντες. Χάρισέ τους τις πιο θερμές ευχές σου και μια χρωματιστή ανθοδέσμη για να τους εκπλήξεις!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα για την Ορθοδοξία τιμάται η μνήμη του Μάρτυρος Εύπλου του διακόνου

Το σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι το εξής:

• Εύπλους και Εύπλος Εύπλοος.

*Παράλληλα δε, αξίζει να γνωρίζεις πως το συγκεκριμένο όνομα, δε φαίνεται να γιορτάζει και άλλη ημερομηνία μέσα στο έτος.

Παρά ταύτα, αξίζει να γνωρίζεις πως το συγκεκριμένο όνομα προέρχεται από τα Αρχαία ελληνικά και μεταφράζεται ως «αυτόν που είναι καλός στην εκτέλεση της πλεύσης». Το όνομα μάλιστα, προέρχεται από τις λέξεις «ευ + πλους».

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:37 και η Δύση του στις 20:23. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 46 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 6.3 ημερών.

Ταυτόχρονα, αξίζει να γνωρίζεις πως η συγκεκριμένη ημέρα έχει χαρακτηριστεί ως:

• «Η παγκόσμια ημέρα Steelpan». Η ημέρα, καθιερώθηκε μόλις τον Ιούλιο του 2023, από τον ΟΗΕ, με σκοπό να τιμηθεί το μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το κράτος της Καραϊβικής.

