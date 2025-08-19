Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου

Τρίτη 19 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει τη γιορτή του.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να γνωρίζεις, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα Τρίτη, για την Ορθοδοξία τιμάται η μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου και του Οσίου Θεοφάνους πολιούχου Ναούσης του θαυματουργού, τέλος, τιμάται και η μνήμη των Μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου Θέκλης Ευτυχιανού Στρατηγίου και Μύρωνος.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:44 και η Δύση του στις 20:13. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 29 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 14.3 ημερών.

Ταυτόχρονα, αξίζει να γνωρίζεις πως η συγκεκριμένη ημέρα έχει χαρακτηριστεί ως:

• «Η παγκόσμια ημέρα Ανθρωπισμού».

Μερικά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα:

• Το 2016, η Κατερίνα Στεφανίδη κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντώ γυναικών. Η επίδοση της άγγιξε τα 4,85 μέτρα.

• Παράλληλα, σαν σήμερα το 1883, γεννήθηκε η εμβληματική γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Γκαμπριέλ Σανέλ, κατά κόσμον «Κοκό Σανέλ». Η ίδια, ακόμη και σήμερα έχει καθοριστική επιρροή στο χώρο της μόδας. Απεβίωσε στις 10 Ιανουαρίου του 1971, σε ηλικία 88 ετών.

