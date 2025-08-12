Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου

Τρίτη 12 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχουν δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει τη γιορτή του.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να γνωρίζεις, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Διάβασε επίσης: Ψυχολόγος απαντά στο αιώνιο ερώτημα – Για ποιο λόγο οι πρώην συχνά επιστρέφουν

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα Τρίτη, για την Ορθοδοξία τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Φωτίου και Ακινήτου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει σήμερα τη γιορτή του.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:37 και η Δύση του στις 20:22. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 45 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 18 ημερών.

Ταυτόχρονα, αξίζει να γνωρίζεις πως η συγκεκριμένη ημέρα έχει χαρακτηριστεί ως:

• «Η παγκόσμια ημέρα νεολαίας» και ως

• «Η παγκόσμια ημέρα του Ελέφαντα».

Μερικά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα:

• Το 1914, η Μεγάλη Βρετανία, παίρνει μέρος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενάντια της Αυστροουγγαρίας.

• Το 1953, σαν σήμερα, σημειώνεται ο καταστροφικός σεισμός στα Επτάνησα, με κλίμακα 7,2 Ρίχτερ. Πέρα από τις καταστροφές, 871 άνθρωποι, χάνουν τη ζωή τους και 1.690 τραυματίζονται. Εκτός αυτού δε, 145.052μένουν χωρίς στέγη και τα νησιά: Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος, καταστρέφονται ολοκληρωτικά.

• Παράλληλα, σαν σήμερα το 1998, γεννήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο έλληνας τενίστας που έως τώρα σημειώνει διεθνή καριέρα.

Διάβασε επίσης: Ψυχίατρος προειδοποιεί: Τι σημαίνει αν κάνεις ξανά σεξ με τον πρώην σου