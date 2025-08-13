Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, για την Ορθοδοξία η μέρα είναι αφιερωμένη στην Απόδοσις της εορτής της Μεταμορφώσεως, ενώ τιμάται και η μνήμη του Μάρτυρος Κορωνάτου.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει σήμερα τη γιορτή του
Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:38 και η Δύση του στις 20:21. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 42 λεπτά.
Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 19.1 ημερών.
Ταυτόχρονα, αξίζει να γνωρίζεις πως η συγκεκριμένη ημέρα έχει χαρακτηριστεί ως:
• «Η παγκόσμια ημέρα Αριστερόχειρων».
Μερικά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα:
• Το 1961, σαν σήμερα, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας ξεκινούν την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, το οποίο θα χωρίζει τη χώρα έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, όπου και κατεδαφίζεται.
• Το 2004, σαν σήμερα, γίνεται η τελετή έναρξης των 28ων ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα. Στους αγώνες, έλαβαν μέρος περίπου 11.099 αθλητές οι οποίοι και παρέλασαν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τη μουσική του DJ Tiesto. Ο Πύρρος Δήμας παρελαύνει ως σημαιοφόρος της Ελληνικής αποστολής.