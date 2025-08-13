Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου

Τετάρτη 13 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχουν δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει τη γιορτή του.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να γνωρίζεις, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, για την Ορθοδοξία η μέρα είναι αφιερωμένη στην Απόδοσις της εορτής της Μεταμορφώσεως, ενώ τιμάται και η μνήμη του Μάρτυρος Κορωνάτου.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:38 και η Δύση του στις 20:21. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 42 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 19.1 ημερών.

Ταυτόχρονα, αξίζει να γνωρίζεις πως η συγκεκριμένη ημέρα έχει χαρακτηριστεί ως:

• «Η παγκόσμια ημέρα Αριστερόχειρων».

Μερικά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα:

• Το 1961, σαν σήμερα, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας ξεκινούν την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, το οποίο θα χωρίζει τη χώρα έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, όπου και κατεδαφίζεται.

• Το 2004, σαν σήμερα, γίνεται η τελετή έναρξης των 28ων ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα. Στους αγώνες, έλαβαν μέρος περίπου 11.099 αθλητές οι οποίοι και παρέλασαν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τη μουσική του DJ Tiesto. Ο Πύρρος Δήμας παρελαύνει ως σημαιοφόρος της Ελληνικής αποστολής.

