Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου

Σάββατο 9 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχουν δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει τη γιορτή του.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να γνωρίζεις, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Διάβασε επίσης: Διακοπές κοντά στην Αθήνα: Οι 3 top προορισμοί που δεν έχεις ξανακούσει

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα Σάββατο, για την Ορθοδοξία τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Ματθαίου καθώς επίσης και τη μνήμη των Μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεόντιου, Μαρκιανού, Πέτρου, Φώτιου, Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου του Αλεξανδρέως

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει σήμερα τη γιορτή του.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:35 και η Δύση του στις 20:25. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 50 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 4.5 ημερών.

Ταυτόχρονα, αξίζει να γνωρίζεις πως η συγκεκριμένη ημέρα έχει χαρακτηριστεί ως:

• «Η παγκόσμια ημέρα Ιθαγενών» ή διαφορετικά, χαρακτηρίζεται ως «Διεθνής ημέρα των αυτόχθων λαών της γης».

Μερικά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα:

• Το 1173, ξεκινάει η ανέγερση του καμπαναριού για τον Καθεδρικό ναό της Πίζας, από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο Πιζάνο. Το έργο θα παραδοθεί 199 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία ως ο «Κεκλιμένος πύργος της Πίζας», λόγω της κλίσης του.

• Το 1945, εκτοξεύεται από τους Αμερικάνους η δεύτερη ατομική Βόμβα, όπου πέφτει στο Ναγκασάκι.

Διάβασε επίσης: Οι top ορεινοί προορισμοί για το καλοκαίρι 2025: 6 Μέρες διακοπές με πισίνα και πολυτέλειες από 300 ευρώ το άτομο

