Εορτολόγιο: Τι γιορτή είναι σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου

Πέμπτη 14 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχουν δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει τη γιορτή του.

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να γνωρίζεις, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Διάβασε επίσης: Τα 5 χαρακτηριστικά που έχουν τα προικισμένα παιδιά, σύμφωνα με τους νευροεπιστήμονες

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, για την Ορθοδοξία η μέρα είναι αφιερωμένη στα Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ τιμάται και η μνήμη του Μιχαίου του προφήτου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να έχει σήμερα τη γιορτή του.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:39 και η Δύση του στις 20:19. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 40 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 20.2 ημερών.

Μερικά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα:

• Το 2005, σημειώνεται αεροπορικό δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, το Boeing 737-400, της κυπριακής εταιρίας «Helios», συντρίβεται στο Γραμματικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 121 επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος, είχε απογειωθεί από την Λάρνακα με προορισμό την Αθήνα.

• Σαν σήμερα, το 1906, γεννήθηκε ο έλληνας λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας Γιώργος Θεοτοκάς, ο οποίο έφυγε από τη ζωή στις 30 Οκτωβρίου του 1966, σε ηλικία 60 ετών.

• Αντίστοιχα, σαν σήμερα, το 1988, απεβίωσε ο Έντζο Φεράρι, ο ιταλός δημιουργός της ομώνυμης βιομηχανίας αυτοκινήτων. Ο ίδιος είχε γεννηθεί στις 18 Φεβρουαρίου του 1898 και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Διάβασε επίσης: Τι θα συμβεί αν αφήσεις το αντηλιακό στο παιδί σου όλη τη νύχτα