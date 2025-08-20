Εορτολόγιο: Τα 4 όμορφα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, 20 Αυγούστου

Τετάρτη 20 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχουν τέσσερα ξεχωριστά και όμορφα ονόματα που γιορτάζουν.

Δες λοιπόν παρακάτω, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη εκκλησία και μην ξεχάσεις να ευχηθείς στους εορτάζοντες. Χάρισέ τους τις πιο θερμές ευχές σου και μια χρωματιστή ανθοδέσμη για να τους εκπλήξεις!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα για την Ορθοδοξία τιμάται η μνήμη των Οσίων τριάντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη και του Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, του Προφήτου Σαμουήλ και των Αγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Τα 4 όμορφα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

• Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα

• Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα *

• Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα και

• Ορέστης, Ορεστιάς και Ορεστία, Ορεστιάδα*

*Παράλληλα δε, αξίζει να γνωρίζεις πως τα συγκεκριμένα ονόματα, φαίνεται να γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία μέσα στο έτος.

Συγκεκριμένα, το όνομα Θεοχάρης και τα παράγωγά του γιορτάζει και στις 23 Απριλίου προς τιμήν των Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων.

Αντίστοιχα, το όνομα Ορέστης, τιμάται και στις 10 Νοεμβρίου στη γιορτή του Αγίου Ορέστου Τυανέως και στις 13 Δεκεμβρίου προς τιμήν του Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:44 και η Δύση του στις 20:12. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 27 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 26.6 ημερών.

Ταυτόχρονα, αξίζει να γνωρίζεις πως η συγκεκριμένη ημέρα έχει χαρακτηριστεί ως:

• «Η παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών».

