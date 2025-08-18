Εορτολόγιο: Τα 3 ξεχωριστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου

Δευτέρα 18 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχουν τρία ξεχωριστά και όμορφα ονόματα που γιορτάζουν.

Δες λοιπόν παρακάτω, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη εκκλησία και μην ξεχάσεις να ευχηθείς στους εορτάζοντες. Χάρισέ τους τις πιο θερμές ευχές σου και μια χρωματιστή ανθοδέσμη για να τους εκπλήξεις!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα για την Ορθοδοξία τιμάται η μνήμη του Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω και των Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου.

Τα 3 όμορφα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

• Αρσένιος και Αρσένης, Αρσενία και Αρσίνα, Αρσινόη*

• Λαύρος και Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα και Λάουρα,

• Φλώρα, Φλωρή και Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης*

*Παράλληλα δε, αξίζει να γνωρίζεις πως τα συγκεκριμένα ονόματα, φαίνεται να γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία μέσα στο έτος.

Συγκεκριμένα, το όνομα Αρσένιος, γιορτάζει και στις 8 Μαΐου προς τιμήν του Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, καθώς και στις 10 Νουεμβρίου προς τιμήν του Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου.

Παράλληλα, το όνομα Φλώρα, γιορτάζει και στις 18 Δεκεμβρίου προς τιμήν του Οσίου Φλώρου του επισκόπου Αμνησού.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:43 και η Δύση του στις 20:14. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 32 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 24.5 ημερών.

Μερικά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα:

• Το 1937, ιδρύεται η ιαπωνική βιομηχανία αυτοκινήτων με την επονομασία ΤΟΥΟΤΑ.

• Παράλληλα, σαν σήμερα το 2017, έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Ζωή Λάσκαρη. Η ίδια, ήταν γεννημένη στις 12 Δεκεμβρίου του 1942 και απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών.

