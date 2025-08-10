The Issue
Now Reading
Εορτολόγιο: Τα 3 σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου
The Issue
The Issue

Εορτολόγιο: Τα 3 σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου

Avatar photo
by
10 Αυγούστου, 2025
Εορτολόγιο: Τα 3 σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου
Unsplash/ Anita Austvika
Avatar photo

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Κυριακή 10 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχουν τρία όμορφα και σπάνια ονόματα που έχουν τη γιορτή τους.

Δες λοιπόν παρακάτω, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη εκκλησία και μην ξεχάσεις να ευχηθείς στους εορτάζοντες. Χάρισέ τους τις πιο θερμές ευχές σου και μια χρωματιστή ανθοδέσμη για να τους εκπλήξεις!

Διάβασε επίσης: Τα 5 χρώματα που θα κάνουν το εσωτερικό του σπιτιού σου να φαίνεται μεγαλύτερο

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα για την Ορθοδοξία τιμάται η μνήμη του Αγίου Ήρωνος και των Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων.

Τα 3 σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

• Ηρωνία και Ηρώ, Ήρων,

• Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα και Λαυρεντίνα, Λαυρέντιο και Λαυρέντης.

• Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιπολλύτα και Πόλυ.

*Παράλληλα δε, αξίζει να γνωρίζεις πως τα συγκεκριμένα ονόματα, δε φαίνεται να γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία μέσα στο έτος.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:36 και η Δύση του στις 20:24. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 48 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 5.4 ημερών.

Μερικά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα:

• Το 1969, σαν σήμερα, το γνωστό αναψυκτικό Coca Cola, κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά.

• Το 1793, ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό το γνωστό και εμβληματικό μουσείο του Λούβρου.

• Παράλληλα, σαν σήμερα, το 1960, γεννήθηκε ο Αντόνιο Μπαντέρας, ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης που έχει γνωρίσει διεθνή καριέρα.

Διάβασε επίσης: Αρωματικό κερί ή αιθέρια έλαια; Ο απόλυτος οδηγός για χαλάρωση στο σπίτι

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ζώδια σήμερα Τρίτη 15 Ιουλίου - Οι τυχεροί και οι άτυχοι της ημέρας
Ζώδια σήμερα Τρίτη 15 Ιουλίου – Οι τυχεροί και οι άτυχοι της ημέρας
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εορτολόγιο: Τα 2 γνωστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου
Εορτολόγιο: Τα 2 γνωστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου
Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo