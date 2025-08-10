Εορτολόγιο: Τα 3 σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου

Κυριακή 10 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχουν τρία όμορφα και σπάνια ονόματα που έχουν τη γιορτή τους.

Δες λοιπόν παρακάτω, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη εκκλησία και μην ξεχάσεις να ευχηθείς στους εορτάζοντες. Χάρισέ τους τις πιο θερμές ευχές σου και μια χρωματιστή ανθοδέσμη για να τους εκπλήξεις!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα για την Ορθοδοξία τιμάται η μνήμη του Αγίου Ήρωνος και των Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων.

Τα 3 σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

• Ηρωνία και Ηρώ, Ήρων,

• Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα και Λαυρεντίνα, Λαυρέντιο και Λαυρέντης.

• Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιπολλύτα και Πόλυ.

*Παράλληλα δε, αξίζει να γνωρίζεις πως τα συγκεκριμένα ονόματα, δε φαίνεται να γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία μέσα στο έτος.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:36 και η Δύση του στις 20:24. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 48 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 5.4 ημερών.

Μερικά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα:

• Το 1969, σαν σήμερα, το γνωστό αναψυκτικό Coca Cola, κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά.

• Το 1793, ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό το γνωστό και εμβληματικό μουσείο του Λούβρου.

• Παράλληλα, σαν σήμερα, το 1960, γεννήθηκε ο Αντόνιο Μπαντέρας, ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης που έχει γνωρίσει διεθνή καριέρα.

