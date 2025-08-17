Εορτολόγιο: Τα 3 όμορφα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου

Κυριακή 17 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχουν πολλά γνωστά και όμορφα ονόματα που γιορτάζουν.

Δες λοιπόν παρακάτω, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη εκκλησία και μην ξεχάσεις να ευχηθείς στους εορτάζοντες. Χάρισέ τους τις πιο θερμές ευχές σου και μια χρωματιστή ανθοδέσμη για να τους εκπλήξεις!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα για την Ορθοδοξία τιμάται η μνήμη του Αγίου Λεύκιου και του Αγίου Μύρωνος του μάρτυρος, τέλος, είναι και η γιορτή του Αγίου Στάτωνος.

Τα 3 όμορφα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

• Λευκοθέα και Λευκοθέη,

• Μύρων, Μύρωνος και Μύρα, Μίρκα*

• Στράτος και Στράτων, Στρατής και Στράτα, Στρατία και Στρατίνα, Στρατούλα.

*Παράλληλα δε, αξίζει να γνωρίζεις πως τα συγκεκριμένα ονόματα, φαίνεται να γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία μέσα στο έτος.

Συγκεκριμένα, το όνομα Μίρκα γιορτάζει και στις 8 Αυγούστου προς τιμήν του Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:42 και η Δύση του στις 20:16. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 34 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 23.4 ημερών.

Μερικά από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα:

• Το 1833, ύστερα από βασιλικό διάταγμα, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα.

• Το 1973, το μουσικό συγκρότημα Rolling Stones κυκλοφορεί την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία «Angie».

