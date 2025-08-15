Εορτολόγιο: Σπουδαία γιορτή σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου- Μην ξεχάσεις να ευχηθείς

Παρασκευή 15 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχουν πολλά γνωστά και όμορφα ονόματα που γιορτσάζουν.

Δες λοιπόν παρακάτω, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη εκκλησία και μην ξεχάσεις να ευχηθείς στους εορτάζοντες. Χάρισέ τους τις πιο θερμές ευχές σου και μια χρωματιστή ανθοδέσμη για να τους εκπλήξεις!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα για την Ορθοδοξία τιμάται η Κοίμησις της Θεοτόκου.

Τα σπουδαία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

• Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα.

• Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος *

• Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *

• Γεσθημανή και Ιεσθημανή,

• Θεοτόκης και Θεοτοκία,

• Μαριάντζελα,

• Μαρινέλα και

• Ελεούσα, Λούση και

• Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα,

• Ηλιοστάλακτη και

• Καθολική

• Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια,

• Πρέσβεια, Πρεσβεία

• Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

*Παράλληλα δε, αξίζει να γνωρίζεις πως τα συγκεκριμένα ονόματα, φαίνεται να γιορτάζει και άλλη ημερομηνία μέσα στο έτος.

Συγκεκριμένα, το όνομα Δέσποινα, γιορτάζει και στις 8 Σεπτεμβρίου στη Γέννηση της Θεοτόκου και στις 21 Νοεμβρίου στη γιορτή για την Εισόδια της Θεοτόκου.

Παράλληλα, το όνομα Μαρία και τα παράγωγά του, τιμάται στις 21 Νοεμβρίου για την Εισόδια της Θεοτόκου και το όνομα Μάριος στις 13 Μαρτίου στη γιορτή του Αγίου Μάριου.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:40 και η Δύση του στις 20:18. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 38 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 21.2 ημερών.

Ταυτόχρονα, αξίζει να γνωρίζεις πως η συγκεκριμένη ημέρα έχει χαρακτηριστεί ως:

• «Η παγκόσμια ημέρα φάρων».

