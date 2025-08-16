Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα, Σαββάτο 16 Αυγούστου- Μην ξεχάσεις να ευχηθείς

Σάββατο 16 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο υπάρχουν πολλά γνωστά και όμορφα ονόματα που γιορτάζουν.

Δες λοιπόν παρακάτω, τι γιορτή είναι σήμερα για την Ορθόδοξη εκκλησία και μην ξεχάσεις να ευχηθείς στους εορτάζοντες. Χάρισέ τους τις πιο θερμές ευχές σου και μια χρωματιστή ανθοδέσμη για να τους εκπλήξεις!

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα για την Ορθοδοξία τιμάται η μνήμη του Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού, Αγίου Διομήδου μάρτυρος, Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη, Άγιος Απόστολος ο Νέος, διαφορετικά, Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου, Αγίου Σταματίου από Βόλο

Τα γνωστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

• Αλκιβιάδης, Άλκης και Άλτσος,

• Γεράσιμος και Μάκης, Μικές και Μίκης, Γερασιμούλα*

• Διομήδης,

• Σεραφείμ και Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *

• Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα *

• Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα *

• Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *

*Παράλληλα δε, αξίζει να γνωρίζεις πως τα συγκεκριμένα ονόματα, φαίνεται να γιορτάζει και άλλη ημερομηνία μέσα στο έτος.

Συγκεκριμένα, το όνομα Γεράσιμος γιορτάζει και στις 4 Μαρτίου προς τιμήν του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου και στις 20 Οκτωβρίου προς τιμήν του Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία.

Το όνομα Σεραφείμ, γιορτάζει και στις 2 Ιανουαρίου, στις 6 Μαΐου, στις 8 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκέμβρη.

Το όνομα Σταμάτης, γιορτάζει και στις 3 Φεβρουαρίου και 8 Νοεμβρίου.

Τέλος, το όνομα Απόστολος, γιορτάζει και στις 30 Ιουνίου στη Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων.

Επιπλέον, αξίζει να γνωρίζεις πως η Ανατολή του ηλίου σήμερα θα σημειωθεί στις 06:41 και η Δύση του στις 20:17. Αυτό σημαίνει πως η μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες και 36 λεπτά.

Αντίστοιχα, η Σελήνη θα είναι πλέον, 22.3 ημερών.

