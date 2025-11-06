Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας 2025 από το ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εορτάζει επισήμως την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας στην Αθήνα, με μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, ώρα 14:00, στο Κεντρικό Κτήριο του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα), στη Μεγάλη Αίθουσα, παρουσία των πρυτανικών αρχών και με την τιμητική συμμετοχή του Καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας του Harvard University, Michael Sandel, ενός από τους σημαντικότερους στοχαστές της εποχής μας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο του κύκλου δράσεων «Το ΕΚΠΑ στην Πόλη» (υπεύθυνος: Καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης).

Το 2025 ο εορτασμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς το ΕΚΠΑ, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης, προχώρησε στη θεσμοθέτηση επίσημου εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλοσοφίας, αποδεχόμενο κοινή πρόταση των Τμημάτων Φιλοσοφίας (της Φιλοσοφικής Σχολής) και Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (της Σχολής Θετικών Επιστημών).

Ο εορτασμός της ημέρας θεσπίστηκε από την UNESCO το 2002, με στόχο να αναδειχθεί η διαχρονική σημασία της φιλοσοφικής σκέψης ως θεμελίου για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου πνεύματος, τόσο σε ατομικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο. Το 2005, η Γενική Διάσκεψη της UNESCO αναγνώρισε επίσημα τον θεσμό, καθιερώνοντας τον ετήσιο εορτασμό του την τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.

Ο εορτασμός αυτός επιδιώκει να ενισχύσει την κριτική σκέψη, το δημόσιο διάλογο και τη φιλοσοφική εκπαίδευση, ως μέσα προαγωγής της λογικής, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. Η φιλοσοφία, ως πορεία προς την αλήθεια και τη σοφία, συμβάλλει ουσιαστικά στην αυτογνωσία και στην κατανόηση του κόσμου, αποτελώντας ταυτόχρονα θεμέλιο του ανθρωπιστικού ιδεώδους και κινητήρια δύναμη της πνευματικής εξέλιξης των κοινωνιών.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός που γεφυρώνει το ακαδημαϊκό με το δημόσιο πεδίο, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία ως ζωντανό και ουσιαστικό εργαλείο κατανόησης του κόσμου και της εποχής μας. Με τον εορτασμό της ημέρας στην πατρίδα της φιλοσοφίας, στη χώρα που τη γέννησε και στην πόλη της Αθήνας, όπου ο φιλοσοφικός λόγος γνώρισε την ύψιστη ακμή του, το ΕΚΠΑ τιμά τη διαχρονική σχέση του τόπου με το πνεύμα της φιλοσοφίας, συνδέοντας τον παγκόσμιο θεσμό με την κοιτίδα του φιλοσοφικού στοχασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης (philosophyworldday.uoa.gr) καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων.

Ημερομηνία Εκδήλωσης: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

Τοποθεσία: Κεντρικό Κτήριο ΕΚΠΑ, Μεγάλη Αίθουσα – Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα

Κεντρική Ομιλία: Καθηγητής Michael Sandel (Harvard University)