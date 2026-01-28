Ενεργειακή αποδοτικότητα και μεγαλύτερη αντοχή με τη νέα σειρά πλυντηρίων P4 της TCL

Στη σύγχρονη καθημερινότητα, όπου ο χρόνος είναι πολύτιμος και οι ανάγκες πολλαπλές, το πλυντήριο ρούχων δεν είναι απλώς μια οικιακή συσκευή.

Είναι ένας αθόρυβος βοηθός που φροντίζει τα ρούχα, την υγεία της οικογένειας και την οργάνωση της ημέρας. Το πλυντήριο ρούχων TCL FP0944 της σειράς P4 έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας έξυπνες λύσεις για πραγματικές απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Με χωρητικότητα 9kg, προηγμένες λειτουργίες και ενεργειακή απόδοση A-10% απευθύνεται σε σύγχρονα νοικοκυριά, εργαζόμενους με περιορισμένο χρόνο και οικογένειες που αναζητούν αξιοπιστία, οικονομία και ευκολία σε κάθε πλύση.

ActiveFresh: Φρεσκάδα χωρίς δεύτερη σκέψη

Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει σε αυτό το μοντέλο πλυντηρίου είναι το ActiveFresh (FreshOn). Πρόκειται για μια έξυπνη λειτουργία που διατηρεί τα ρούχα φρέσκα και άοσμα μέσα στον κάδο, ακόμα και αν δεν αφαιρεθούν αμέσως μετά το τέλος της πλύσης. Έτσι, αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές και η ανάγκη για επαναληπτική πλύση – μια ιδανική λύση για όσους έχουν φορτωμένο πρόγραμμα ή επιστρέφουν σπίτι αργά. Το ActiveFresh προσφέρει πραγματική ευελιξία και σιγουριά, μετατρέποντας το πλυντήριο σε έναν σύμμαχο που προσαρμόζεται στον ρυθμό ζωής του χρήστη.

Αποτελεσματική πλύση με φροντίδα για τα ρούχα

Η τεχνολογία MAGIC Flow εξασφαλίζει καλύτερη κυκλοφορία του νερού και του απορρυπαντικού, προσφέροντας ομοιόμορφη και αποτελεσματική πλύση, ακόμα και σε απαιτητικά φορτία. Παράλληλα, ο BLDC κινητήρας προσφέρει αθόρυβη λειτουργία, αυξημένη αντοχή στον χρόνο και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, συμβάλλοντας τόσο στην άνεση όσο και στη μείωση του κόστους χρήσης.

Υγιεινή και προστασία για όλη την οικογένεια

Το ABS (Anti-Bacteria System) σε συνδυασμό με τη λειτουργία Anti-mites συμβάλλει στη μείωση βακτηρίων και αλλεργιογόνων, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια για οικογένειες με παιδιά ή ευαίσθητα άτομα. Επιπλέον, η λειτουργία Steam Wash αξιοποιεί τη δύναμη του ατμού για βαθύ καθαρισμό, φροντίζοντας τα υφάσματα και ενισχύοντας την υγιεινή των ρούχων.

Άνεση και ευκολία στην καθημερινή χρήση

Η Mega Opening Door με διάμετρο 360 mm διευκολύνει τη φόρτωση και εκφόρτωση, ακόμα και σε ογκώδη ρούχα, ενώ το Spray Wash καθαρίζει αποτελεσματικά τα υπολείμματα απορρυπαντικού από τα ρούχα και το λάστιχο της πόρτας. Τέλος, η λειτουργία Drum Clean διατηρεί τον κάδο καθαρό και υγιεινό, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση στο πέρασμα του χρόνου.

Το πλυντήριο ρούχων TCL FP0944 δεν είναι απλώς μια οικιακή συσκευή. Είναι μια έξυπνη λύση που εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια και χρήματα, φροντίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και απλοποιεί την καθημερινότητα όπως ακριβώς πρέπει να κάνει μια σύγχρονη τεχνολογία.