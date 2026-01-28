Ενεργειακή αποδοτικότητα και μεγαλύτερη αντοχή με τη νέα σειρά πλυντηρίων P4 της TCL

LIFE
28/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 03.02.2026 - 16:14)
Ενεργειακή αποδοτικότητα και μεγαλύτερη αντοχή με τη νέα σειρά πλυντηρίων P4 της TCL
TheIssue.gr TheIssue.gr

Στη σύγχρονη καθημερινότητα, όπου ο χρόνος είναι πολύτιμος και οι ανάγκες πολλαπλές, το πλυντήριο ρούχων δεν είναι απλώς μια οικιακή συσκευή.

Είναι ένας αθόρυβος βοηθός που φροντίζει τα ρούχα, την υγεία της οικογένειας και την οργάνωση της ημέρας. Το πλυντήριο ρούχων TCL FP0944  της σειράς P4 έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας έξυπνες λύσεις για πραγματικές απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Με χωρητικότητα 9kg, προηγμένες λειτουργίες και ενεργειακή απόδοση A-10% απευθύνεται σε σύγχρονα νοικοκυριά, εργαζόμενους με περιορισμένο χρόνο και οικογένειες που αναζητούν αξιοπιστία, οικονομία και ευκολία σε κάθε πλύση.

Ενεργειακή αποδοτικότητα και μεγαλύτερη αντοχή με τη νέα σειρά πλυντηρίων P4 της TCL

ActiveFresh: Φρεσκάδα χωρίς δεύτερη σκέψη
Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει σε αυτό το μοντέλο πλυντηρίου είναι το ActiveFresh (FreshOn). Πρόκειται για μια έξυπνη λειτουργία που διατηρεί τα ρούχα φρέσκα και άοσμα μέσα στον κάδο, ακόμα και αν δεν αφαιρεθούν αμέσως μετά το τέλος της πλύσης. Έτσι, αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές και η ανάγκη για επαναληπτική πλύση – μια ιδανική λύση για όσους έχουν φορτωμένο πρόγραμμα ή επιστρέφουν σπίτι αργά. Το ActiveFresh προσφέρει πραγματική ευελιξία και σιγουριά, μετατρέποντας το πλυντήριο σε έναν σύμμαχο που προσαρμόζεται στον ρυθμό ζωής του χρήστη.

Αποτελεσματική πλύση με φροντίδα για τα ρούχα
Η τεχνολογία MAGIC Flow εξασφαλίζει καλύτερη κυκλοφορία του νερού και του απορρυπαντικού, προσφέροντας ομοιόμορφη και αποτελεσματική πλύση, ακόμα και σε απαιτητικά φορτία. Παράλληλα, ο BLDC κινητήρας προσφέρει αθόρυβη λειτουργία, αυξημένη αντοχή στον χρόνο και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, συμβάλλοντας τόσο στην άνεση όσο και στη μείωση του κόστους χρήσης.

 

Ενεργειακή αποδοτικότητα και μεγαλύτερη αντοχή με τη νέα σειρά πλυντηρίων P4 της TCL

Υγιεινή και προστασία για όλη την οικογένεια
Το ABS (Anti-Bacteria System) σε συνδυασμό με τη λειτουργία Anti-mites συμβάλλει στη μείωση βακτηρίων και αλλεργιογόνων, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια για οικογένειες με παιδιά ή ευαίσθητα άτομα. Επιπλέον, η λειτουργία Steam Wash αξιοποιεί τη δύναμη του ατμού για βαθύ καθαρισμό, φροντίζοντας τα υφάσματα και ενισχύοντας την υγιεινή των ρούχων.

Άνεση και ευκολία στην καθημερινή χρήση
Η Mega Opening Door με διάμετρο 360 mm διευκολύνει τη φόρτωση και εκφόρτωση, ακόμα και σε ογκώδη ρούχα, ενώ το Spray Wash καθαρίζει αποτελεσματικά τα υπολείμματα απορρυπαντικού από τα ρούχα και το λάστιχο της πόρτας. Τέλος, η λειτουργία Drum Clean διατηρεί τον κάδο καθαρό και υγιεινό, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση στο πέρασμα του χρόνου.

Το πλυντήριο ρούχων TCL FP0944 δεν είναι απλώς μια οικιακή συσκευή. Είναι μια έξυπνη λύση που εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια και χρήματα, φροντίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και απλοποιεί την καθημερινότητα όπως ακριβώς πρέπει να κάνει μια σύγχρονη τεχνολογία.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η TCL αποκαλύπτει στη CES 2026 το μέλλον της οικιακής ψυχαγωγίας και της έξυπνης ζωής με AI
LIFE

Η TCL αποκαλύπτει στη CES 2026 το μέλλον της οικιακής ψυχαγωγίας και της έξυπνης ζωής με AI

09.01.2026 - 19:25
tcl
Η TCL διευρύνει το μέλλον της υγιεινής και αποδοτικής διαβίωσης με τη σειρά οικιακών τεχνολογιών της στη CES 2026
LIFE

Η TCL διευρύνει το μέλλον της υγιεινής και αποδοτικής διαβίωσης με τη σειρά οικιακών τεχνολογιών της στη CES 2026

08.01.2026 - 19:04
tcl
Η TCL παρουσιάζει τη νέα γενιά τεχνολογίας οθονών SQD Mini-LED στην CES 2026
LIFE

Η TCL παρουσιάζει τη νέα γενιά τεχνολογίας οθονών SQD Mini-LED στην CES 2026

08.01.2026 - 15:17
tcl
TCL NXTPAPER 70 Pro, smartphone Android: άνεση στα μάτια όλη την ημέρα, με εναλλαγή λειτουργιών μέσω του πλήκτρου NXTPAPER
LIFE

TCL NXTPAPER 70 Pro, smartphone Android: άνεση στα μάτια όλη την ημέρα, με εναλλαγή λειτουργιών μέσω του πλήκτρου NXTPAPER

07.01.2026 - 19:51
tcl
Η TCL παρουσιάζει το Note A1 NXTPAPER
LIFE

Η TCL παρουσιάζει το Note A1 NXTPAPER

07.01.2026 - 16:30
tcl
TCL: Από τις ζεστές γιορτινές στιγμές μέχρι τον ενθουσιασμό των χειμερινών σπορ, η τεχνολογία που σε στηρίζει σε κάθε στιγμή φιλοξενίας
LIFE

TCL: Από τις ζεστές γιορτινές στιγμές μέχρι τον ενθουσιασμό των χειμερινών σπορ, η τεχνολογία που σε στηρίζει σε κάθε στιγμή φιλοξενίας

19.12.2025 - 02:17
tcl
Οι φορητοί προβολείς TCL προσφέρουν ευέλικτη προβολή για κάθε σύγχρονο σπίτι αυτόν τον χειμώνα
LIFE

Οι φορητοί προβολείς TCL προσφέρουν ευέλικτη προβολή για κάθε σύγχρονο σπίτι αυτόν τον χειμώνα

12.12.2025 - 13:05
tcl
Η TCL παρουσιάζει την “Wishes for Greatness” Winter Wonderland με την Τελετή Φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Μιλάνο
LIFE

Η TCL παρουσιάζει την “Wishes for Greatness” Winter Wonderland με την Τελετή Φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Μιλάνο

11.12.2025 - 00:01
tcl