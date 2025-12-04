Ένα ταξίδι, αμέτρητοι προορισμοί με το Emirates Asia Pass

Η Emirates παρουσιάζει έναν νέο, συναρπαστικό τρόπο εξερεύνησης της Νοτιοανατολικής Ασίας με την επίσημη κυκλοφορία του Emirates Asia Pass. Το νέο προϊόν, σχεδιασμένο για ταξιδιώτες που αναζητούν πολιτιστικές εμπειρίες και ευέλικτα δρομολόγια, προσφέρει μια απλοποιημένη διαδικασία ταξιδιού σε πολλαπλούς προορισμούς της περιοχής, συνδυάζοντας ευκολία, αξία και άνεση σε μία μόνο κράτηση.

Με το Emirates Asia Pass, οι ταξιδιώτες μπορούν να διαμορφώσουν το προσωπικό τους πρόγραμμα μετακινήσεων σε Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Βιετνάμ, Μαλαισία, Καμπότζη, Σιγκαπούρη και Λάος — όλα μέσω ενός ενιαίου εισιτηρίου. Από ήρεμα νησιωτικά τοπία και πλούσια πολιτιστικά αξιοθέατα έως ζωντανές μητροπόλεις, το νέο πάσο επιτρέπει απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ προορισμών, δίνοντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη Νοτιοανατολική Ασία με τον δικό τους ρυθμό και τρόπο.

Το Emirates Asia Pass προσφέρει στους ταξιδιώτες την ελευθερία να δημιουργήσουν εξατομικευμένα ταξίδια, συνδυάζοντας τους προορισμούς που επιθυμούν και έχοντας τη δυνατότητα να επισκεφθούν την ίδια πόλη περισσότερες από μία φορές Οι ταξιδιώτες μπορούν να επιλέξουν από μία έως δέκα πτήσεις εντός της Νοτιοανατολικής Ασίας, διευκολύνοντας την προσαρμογή των δρομολογίων στο στυλ και το πρόγραμμα ταξιδιού τους. Για τον πλήρη κατάλογο των προορισμών που περιλαμβάνονται στο πάσο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα emirates.com.

Το πάσο είναι διαθέσιμο για ταξιδιώτες που κάνουν κράτηση για διεθνή πτήση της Emirates με προορισμό την Καμπότζη, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ ή το Λάος, είτε απευθείας μέσω της Emirates είτε μέσω του ταξιδιωτικού τους πράκτορα. Η νέα ταξιδιωτική λύση εξαλείφει την ανάγκη για πολλαπλά εισιτήρια σε διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες και επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται όλες τις πτήσεις τους εύκολα σε μια ενιαία πλατφόρμα.

Από τις ήσυχες παραλίες του Κο Σαμούι έως τους πολυσύχναστους δρόμους της Μπανγκόκ, το Emirates Asia Pass προσκαλεί τους ταξιδιώτες να οργανώσουν εύκολα το ταξίδι τους και να το παρατείνουν χωρίς κόπο.

Δημοφιλείς προορισμοί όπως η Σιγκαπούρη, η Μπανγκόκ και η Κουάλα Λουμπούρ αποτελούν ιδανικά σημεία εκκίνησης για εξερεύνηση, με απρόσκοπτες συνδέσεις που λειτουργούν σε συνεργασία με την Bangkok Airways και την Batik Air Malaysia. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Emirates διευκολύνουν τα ταξίδια μεταξύ Ταϊλάνδης και Βιετνάμ, καθώς και μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, επεκτείνοντας περαιτέρω τις ταξιδιωτικές επιλογές σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι ταξιδιώτες μπορούν πλέον να προμηθευτούν το Emirates Asia Pass ταυτόχρονα με το διεθνές εισιτήριό τους στην Emirates, μέσω του emirates.com, των κέντρων επικοινωνίας της εταιρίας, των καταστημάτων λιανικής πώλησης και έκδοσης εισιτηρίων καθώς και μέσω εξουσιοδοτημένων ταξιδιωτικών γραφείων.

Για μεγαλύτερη ευελιξία, οι πελάτες μπορούν να κάνουν αλλαγές στις πτήσεις τους μετά την αγορά με μια ονομαστική χρέωση 15 USD ανά αλλαγή στις πτήσεις που περιλαμβάνονται στο πάσο τους.