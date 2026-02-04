Ένα παιδί ενηλικιώνεται. Φεύγει από τη δομή όπου μεγάλωσε. Ανοίγει τα φτερά του. Ποιος το στηρίζει στο επόμενο βήμα; Τι γίνεται μετά;

Με αυτή την ερώτηση στο επίκεντρο, το ετήσιο Φιλανθρωπικό Gala της Εξέλιξης Ζωής φέρνει στο προσκήνιο το δικαίωμα κάθε παιδιού για ένα σταθερό, αξιοπρεπές και ασφαλές μέλλον. Για μία αυτόνομη ζωή με εξέλιξη και προοπτική

Για τα περισσότερα παιδιά, η ενηλικίωση σημαίνει ελευθερία, ανεξαρτησία, προοπτική. Για όσα μεγάλωσαν σε δομές παιδικής προστασίας, συχνά σημαίνει ακόμη περισσότερη αβεβαιότητα, μοναξιά και πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026, η Εξέλιξη Ζωής προσκαλεί τον επιχειρηματικό κόσμο και ευαισθητοποιημένους πολίτες στο ετήσιο Φιλανθρωπικό Gala Dinner στο Anassa City Events – μια βραδιά αφιερωμένη όχι απλώς στην ευαισθητοποίηση, αλλά στη στήριξη μιας πραγματικής, επείγουσας ανάγκης.

Η Εξέλιξη Ζωής δραστηριοποιείται στον χώρο της παιδικής προστασίας, υποστηρίζοντας παιδιά και νέους που έχουν βιώσει κακοποίηση, παραμέληση ή κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που εστιάζει συνειδητά στο «μετά»: στο τι συμβαίνει όταν τα παιδιά αποχωρούν από τις δομές φιλοξενίας που μεγάλωσαν.

Με καίριο μέλημά μας την αποϊδρυματοποίηση και την αυτονόμηση, προσφέρουμε στέγη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εκπαίδευση και επαγγελματική ενδυνάμωση – όλα όσα χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να σταθεί στα πόδια του αυτόνομος.

Οι ανάγκες, όμως, αυξάνονται συνεχώς. Ο αριθμός των παιδιών που χρειάζονται υποστήριξη μεγαλώνει και κάθε νέο αίτημα αφορά μια ακόμη ζωή που δεν μπορεί να περιμένει. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα δεν είναι απλώς σημαντική· είναι καθοριστική για τη συνέχιση του έργου μας.

Το Φιλανθρωπικό Gala της Εξέλιξης Ζωής αποτελεί έναν χώρο ουσιαστικής συνάντησης ανάμεσα στην κοινωνική ευθύνη και εταιρική, της καθεμίας και του καθένα από εμάς. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι θα μοιραστούν στιγμές έμπνευσης, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και ένα φιλανθρωπικό auction έργων ζωγραφικής.

Η συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών στο Gala μας είναι μια ξεκάθαρη δήλωση: Ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αόρατο και μόνο.

Γιατί η προστασία των παιδιών δεν είναι υπόθεση ενός φορέα.

Είναι υπόθεση όλων μας.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ

Τηλέφωνο: 210 7546020

Email: [email protected]