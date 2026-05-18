Ενα μοναδικό four hands dinner στο Manko Athens με τον chef Θάνο Στασινό

Το Manko Athens στο εμβληματικό One&Only Aesthesis ενώνει τις δυνάμεις του με τον Θάνο Στασινό και παρουσιάζει στις 24 Μαΐου ένα μοναδικό four hands dinner για μία μόνο βραδιά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας από τους πιο δυναμικούς και κοσμοπολίτικους γαστρονομικούς προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Το Manko, που έχει αφήσει το στίγμα του σε προορισμούς όπως το Παρίσι και τη Ντόχα, φέρνει στην Αθήνα τη χαρακτηριστική του ενέργεια: έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό Nikkei κουζίνας — εκεί όπου η ιαπωνική ακρίβεια συναντά την περουβιανή ένταση — με μια ατμόσφαιρα που εξελίσσεται από sophisticated dining σε vibrant nightlife εμπειρία. Ο χώρος, με θέα στη θάλασσα και έντονη αισθητική ταυτότητα, λειτουργεί ως σημείο συνάντησης διεθνούς κοινού που αναζητά κάτι περισσότερο από ένα απλό δείπνο.

Σε αυτό το πλαίσιο φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τη γαστρονομική φιλοσοφία του Manko με τη σύγχρονη ελληνική προσέγγιση του Θάνου Στασινού. Με περισσότερα από 26 χρόνια εμπειρίας, ο Στασινός έχει διαμορφώσει μια διεθνή πορεία, έχοντας συνεργαστεί με εστιατόρια όπως το Pakta των αδελφών Adrià στη Βαρκελώνη και ξενοδοχεία όπως το Ritz Carlton στη Βαλένθια και το Monte Carlo στο Μονακό, ενώ στην Ελλάδα έχει διατελέσει Head Chef σε σημαντικά γαστρονομικά projects.

Το 2017 ίδρυσε την εταιρεία 14 INCAS, μέσω της οποίας δραστηριοποιείται στον χώρο του consulting, αναπτύσσοντας σύγχρονα concepts με διεθνή προσανατολισμό. Η σχέση του με τη Nikkei κουζίνα έχει διαμορφωθεί μέσα από ταξίδια σε Περού και Μεξικό, καθώς και από την εμπειρία του στον Αμαζόνιο, στοιχεία που επηρεάζουν έντονα τη δημιουργική του ταυτότητα. Η μαγειρική του φιλοσοφία εστιάζει στην ισορροπία, την καθαρότητα των γεύσεων και τη σύνδεση διαφορετικών πολιτισμών μέσα από σύγχρονες τεχνικές.

Το tasting menu της βραδιάς λειτουργεί ως σημείο συνάντησης αυτών των δύο κόσμων. Η εμπειρία ξεκινά με king crab σε συνδυασμό με cucumber tagliatelle και Sichuan πιπέρι, ενώ τα ορεκτικά αναπτύσσονται μέσα από μια σειρά πιάτων με έντονη πολυπλοκότητα και αντιθέσεις: ceviche taco με ροφό, yuzukosho και φρέσκο wasabi, king oyster μανιτάρια με φιστίκι Αιγίνης και πίκλα ραπανιού, καπνιστό χέλι στιφάδο με matcha και mizuna, καθώς και tempura γαρίδας karabineros με Thai curry, dashi και furikake.

Στο κυρίως πιάτο, το American strip loin με τηγανητή yucca και wasabi butter αποτυπώνει τη δυναμική συνύπαρξη έντασης και φινέτσας, ενώ το επιδόρπιο — mochi λεβάντας με βατόμουρο και tonka από Βενεζουέλα — ολοκληρώνει την εμπειρία με αρωματική ισορροπία.

Περισσότερο από ένα δείπνο, το four hands dinner αποτελεί μια καθηλωτική εμπειρία που εξελίσσεται δυναμικά μέσα στη βραδιά, μεταβαίνοντας από την υψηλή γαστρονομία σε μια ζωντανή, υψηλής ενέργειας ατμόσφαιρα, χαρακτηριστική της ταυτότητας του Manko.

Με περιορισμένη διαθεσιμότητα και έντονο destination χαρακτήρα, η βραδιά αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ξεχωριστά highlights της φετινής σεζόν στην Αθήνα