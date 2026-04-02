Easter Celebration by Admiral: Μια ξεχωριστή εμπειρία στην Ερμού

Το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, το κατάστημα της Admiral στην Αθήνα υποδέχεται το κοινό με πρωτότυπες δράσεις και τη δυνατότητα συμμετοχής σε κλήρωση για δωροεπιταγές.

Η Admiral υποδέχεται το κοινό το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, από τις 11:00 έως τις 15:00, στο κατάστημά της στην Ερμού 63, στην Αθήνα, για ένα ξεχωριστό Easter Celebration γεμάτο μόδα, δημιουργικότητα και διαδραστικές εμπειρίες. Το κατάστημα μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης και ψυχαγωγίας, με πρωτότυπες δράσεις και ειδικές εκπλήξεις που αναδεικνύουν τον κόσμο της Admiral.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα μπορεί να συμμετέχει σε ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό basketball experience εμπνευσμένο από τη δυναμική του παιχνιδιού, να δοκιμάσει τις ικανότητές του σε γρήγορες αναμετρήσεις mini soccer, αλλά και να ανακαλύψει μια πιο προσωποποιημένη πλευρά της εμπειρίας Admiral μέσα από ζωντανή καλλιγραφία σε επιλεγμένα προϊόντα και εκτύπωση t-shirt με inspiring quotes. Οι δράσεις αυτές συνθέτουν μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, στην οποία το στιλ συναντά τη συμμετοχή και η μόδα την αλληλεπίδραση.

Παράλληλα, οι επισκέπτες που θα πραγματοποιήσουν τις αγορές τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κλήρωση για 10 δωροεπιταγές Admiral, αξίας 50€ η καθεμία και 5 δωροεπιταγές των 100 €.

Η Admiral καλωσορίζει το κοινό της στα ανανεωμένα καταστήματά της, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τη σύνδεσή με το κοινό ενισχύοντας τη σύγχρονη ταυτότητά της στο retail περιβάλλον.