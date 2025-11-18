Δυναμική παρουσία του Skip Wonder Wash στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Skip Wonder Wash έδωσε δυναμικά το «παρών» στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στις 8 & 9 Νοεμβρίου, ως επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ, μεταφέροντας τη φιλοσοφία της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας που χαρακτηρίζει το προϊόν.

Στο εντυπωσιακό Skip Wonder Wash booth στο “Sponsors Village”, η ενέργεια χτύπησε κόκκινο. Ένα σκηνικό που θύμιζε μοντέρνο launderette, γεμάτο αρώματα, παιχνίδι και θετική διάθεση, προσκάλεσε δρομείς και επισκέπτες να ζήσουν την εμπειρία Skip.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τα χαρακτηριστικά αρώματα της σειράς απολαμβάνοντας δόσεις φρεσκάδας και να φωτογραφηθούν σε ένα πρωτότυπο εξώφυλλο αθλητικού περιοδικού. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο διαδραστικό παιχνίδι “Ready? Set, Wonderwash!”, γεμίζοντας 9 πλυντήρια μέσα σε 15’’.

Την εμπειρία συμπλήρωσε η δυναμική παρουσία της Skip Running Team, που συμμετείχαν στους αγώνες των 5 & 10 χιλιομέτρων, αλλά και στον Μαραθώνιο Δρόμο, μεταδίδοντας το πνεύμα της ομαδικότητας και της θετικής ενέργειας.

«Είμαστε υπερήφανοι που, για δεύτερη χρονιά, συνδέουμε την ενέργεια του Αυθεντικού Μαραθωνίου με τη φιλοσοφία του Skip Wonder Wash – της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας. Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, ενώ χιλιάδες επισκέπτες στάθηκαν ξανά στο πλευρό της σειράς Skip Wonder Wash, επιβεβαιώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει ήδη δημιουργηθεί από το περσινό λανσάρισμα», ανέφερε εκπρόσωπος της μάρκας.