Δυναμική είσοδος στο φθινόπωρο με Samsung Festivalσε επιλεγμένα προϊόντα ή συνδυασμούς προϊόντων στο samsung.com/gr

Από τα Galaxy A26, A36 και A56 έως την σειρά Galaxy S25 και τις σειρές Galaxy Z Fold7 και Z Flip7, η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει ως ο κατάλληλος AI βοηθός παραγωγικότητας και δημιουργικότητας. Για να δώσει στους χρήστες μια πλήρη εμπειρία από το Galaxy οικοσύστημά της, η Samsung δίνει όφελος 50€ για ταυτόχρονη αγορά των Galaxy Buds με ένα Galaxy A26 ή Galaxy A36 ή Galaxy A56 από το Samsung e-Store 1 . Παράλληλα, με αγορά των flagship της

σειράς Galaxy S25 (συμπεριλαμβανομένου του νέου Galaxy S25 FE), δίνεται όφελος 150€ για συνδυαστική αγορά του Galaxy Watch 8 Series 2 . Για τη διευκόλυνση της παραγωγικότητάς τους ακόμα εν κινήσει, το Book Cover Keyboard έρχεται ως δώρο μέσω αίτησης στο Samsung Members με κάθε αγορά ενός Galaxy Tab S10 Lite, Tab S11 ή Tab S11 Ultra, από το Samsung.com/gr**.

Για μια μαγευτική οπτικοακουστική εμπειρία στο σπίτι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο Samsung.com/gr τις:

OLED S95F 77” και 83” με δώρο το soundbar HW-S800D

OLED S85F και S90F 77” και 83” με δώρο το soundbar HW-S700D

NeoQLED Mini LED 98″ ή 100″ με δώρο τον Freestyle 2 nd Gen projector

Σημειώνεται πως με κάθε αγορά αξίας 600€ και άνω, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν ως δώρο τα Galaxy Buds FE σε χρώμα Graphite***. Επιπλέον, η αγορά από το Samsung e-Store φέρνει επιπρόσθετα προνόμια, όπως η δωρεάν standard παράδοση με εξαίρεση τις οικιακές συσκευές (Ψυγεία, Πλυντήρια, Πλυντήρια-Στεγνωτήρια, Στεγνωτήρια, Πλυντήρια Πιάτων, Φούρνοιμικροκυμάτων, Ηλεκτρικές σκούπες και τα αξεσουάρ τους)**** και η δυνατότητα για Express παράδοση**** σε συγκεκριμένες περιοχές*****, έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα και επιπλέον τρόπους πληρωμής.

* Το Samsung Festival ισχύει στο Samsung.com/gr έως 30/09/2025 ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Το Samsung Festival δεν ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.

** Απαιτείται λογαριασμός Samsung Account και αίτηση μέσω Samsung members έως 26/10/2025. Ισχύει για αγορές 30/09/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Όροι, προϋποθέσεις:

Galaxy Tab S10 Lite: https://www.samsung.com/gr/offer/galaxy-tab-s10-lite-launch-promo/

Galaxy Tab S11 ή Tab S11 Ultra: https://www.samsung.com/gr/offer/galaxy-tab-s11-s11-ultra-launch-promo/

****Πολιτική σχετικά με τα έξοδα αποστολής https://www.samsung.com/gr/shop-faq/paradoseis/exoda-apostolis/

*** Ισχύει στο Samsung.com/gr έως 30/09/2025 ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Η προσφορά δεν ισχύει για αγορές από τα ειδικά ηλεκτρονικά καταστήματα Samsung για φοιτητές ή συνεργάτες.