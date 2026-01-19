Dynamic Adaptability: Η νέα στρατηγική ικανότητα που καθορίζει ποια brands επιβιώνουν σύμφωνα με την έρευνα Meaningful Brands της Havas

Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Meaningful Brands 2025 της Havas, με βάση 450.000 καταναλωτές, μόνο το 3% των brands θεωρούνται πραγματικά ζωτικής σημασίας, ενώ 7 στους 10 δηλώνουν πως δεν θα τους έλειπε καθόλου ένα brand αν εξαφανιζόταν αύριο. Η εμπιστοσύνη καταρρέει και η αδιαφορία των καταναλωτών βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό, όχι ως τάση, αλλά ως υπαρξιακή απειλή για τις μάρκες.

Οι καταναλωτές δεν συγχωρούν: αλλάζουν μάρκες χωρίς δεύτερη σκέψη:

69% αλλάζουν brand αμέσως αν βρουν πιο οικονομική ή πιο βολική επιλογή.

41% δηλώνουν ότι θα μοιραστούν άμεσα μια αρνητική εμπειρία με ένα brand.

Πάνω από τους μισούς νέους καταναλωτές έχουν σταματήσει να αγοράζουν από brands που δεν ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους.

Η πίστη προς τα brands δεν είναι πλέον δεδομένη. Κερδίζεται καθημερινά, μέσα από απόδειξη, συνέπεια και προσαρμογή.

Σε αυτό το περιβάλλον perma–change, όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται πιο γρήγορα από ποτέ, η Havas αναδεικνύει έναν νέο κρίσιμο παράγοντα: Dynamic Adaptability ως αντίδοτο στην απάθεια. Τη δυναμική προσαρμοστικότητα ενός brand να κατανοεί την αλλαγή, να αντιδρά με ταχύτητα και να εξελίσσεται με ουσιαστικό τρόπο, όχι μόνο στο τι λέει ή τι πουλάει, αλλά στον τρόπο που είναι παρόν στη ζωή των ανθρώπων.

Τα 4 χαρακτηριστικά των δυναμικά προσαρμοστικών brands:

α) Ερμηνευτική ευφυΐα

Αποκωδικοποιούν κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές και προσαρμόζουν άμεσα τη στρατηγική τους στις μικρο-μετακινήσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

β) Ανθεκτικότητα

Λειτουργούν με ευελιξία, συνεργατικότητα και ταχύτητα, αξιοποιώντας πειραματισμό και συνεχή μάθηση για να εξελίσσονται.

γ) Αυθεντική δράση

Μετατρέπουν τον σκοπό τους σε ουσιαστικές, απτές ενέργειες με πραγματικό αντίκτυπο στον άνθρωπο και την κοινωνία.

δ) Ευρεία κάλυψη, στοχευμένη υπεραπόδοση (“T–shape”)

Αποδίδουν ευρέως σε πολλούς τομείς, ενώ εμβαθύνουν στρατηγικά στα χαρακτηριστικά που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τον καταναλωτή, ώστε να ξεπερνούν τις προσδοκίες του, εκεί όπου μετράει πραγματικά.

Η έρευνα εντοπίζει ότι μόνο το 13% των brands μπορούν να χαρακτηριστούν ως πραγματικά δυναμικά. Αυτά τα brands παρουσιάζουν:

2,3 φορές υψηλότερη συναισθηματική σύνδεση (attachment) ,

υψηλότερο brand equity,

ενισχυμένη πρόθεση αγοράς και επαναγοράς,

ισχυρότερη αντίληψη αξίας και θετικού κοινωνικού αντίκτυπου

Είναι σαφές ότι η δυναμική προσαρμοστικότητα δεν είναι απλώς “nice to have”. Είναι ο νέος καθοριστικός παράγοντας επιβίωσης και ανάπτυξης.

Περισσότερα στοιχεία για την έρευνα που αφορά τη Δυναμική Προσαρμοστικότητα των μαρκών της Havas, μπορείτε να βρείτε στο: https://www.solidhavas.gr