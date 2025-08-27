Discover Deree Day 2025: Η στιγμή που οι νέοι αποφασίζουν για το μέλλον τους είναι εδώ

Στο Deree, η στιγμή που ονειρεύεται κάθε νέος και νέα για τις σπουδές τους γίνεται πραγματικότητα. Με 38 σύγχρονα προγράμματα σπουδών, 6 προγράμματα σε συνεργασία με το Clarkson University και 61 υποειδικότητες, οι επιλογές είναι απεριόριστες. Το Σάββατο, 30 Αυγούστου, από τις 10:00 έως τη 13:00, μέσα από την εκδήλωση «Discover Deree Day 2025», οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις μοναδικές δυνατότητες σπουδών σε κορυφαία συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και για τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε καταξιωμένες εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Θα μάθουν, επίσης, για το πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών, που δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων να συνδυάσουν τις σπουδές τους με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο Deree.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν όλες οι ευκαιρίες για υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση, οι οποίες μπορούν να καλύψουν έως και το 100% των διδάκτρων, διευκολύνοντας την πρόσβαση των σπουδαστών και σπουδαστριών στην ποιοτική εκπαίδευση.

Η προσέλευση ξεκινά στις 10:00 το πρωί. Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Deree μέσα από guided tours στο campus. Από τις 11:00 μέχρι τη 13:00, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη ενημερωτική παρουσίαση σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, τις παροχές και τις δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης που προσφέρει το Κολλέγιο.

Από τις 11:00 έως τις 12:00, στο Pierce Theater, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα μπορούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση All About Deree, ανακαλύπτοντας μέσα από αυτή το εκπαιδευτικό μοντέλο, τη σημασία των φοιτητικών κοινοτήτων και των εξωακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, καθώς και τις υπηρεσίες του Γραφείου Καριέρας. Αμέσως μετά και για μία ώρα, από 12:00 έως 13:00, θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε τάξη ή εργαστήριο και να παρακολουθήσουν προσομοιώσεις μαθημάτων της επιλογής τους, βιώνοντας από κοντά τη μοναδική διδασκαλία που προσφέρει το Deree.

Για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες, ένα μέλλον γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες, εμπειρίες, προοπτικές, δραστηριότητες και ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο ξεκινά στο Deree.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο φετινό «Discover Deree Day 2025», μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν εδώ.