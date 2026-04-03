Διπλή Gold διάκριση για το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στα Sports Marketing Awards 2026

LIFE
03/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 07.04.2026 - 17:55)
TheIssue.gr TheIssue.gr

Μία ακόμη επιβεβαίωση της δυναμικής παρουσίας του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στον αθλητισμό.

Με δύο χρυσά βραβεία τιμήθηκε το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στα Sports Marketing Awards 2026, που διοργανώθηκαν από τη BOUSSIAS Events την Τρίτη 31 Μαρτίου, στο Sofitel Athens Airport.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ απέσπασε δύο Gold βραβεία, στην κατηγορία Best Experiential Marketing για την υποψηφιότητα «Powering the ride: Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στο ΔΕΗ International Tour of Hellas» και στην κατηγορία Best Sponsorship/Strategy for Sports Organization/Event για την υποψηφιότητα «Κάτι περισσότερο από Αγώνα: Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στο Ioannina Lake Run».

Η διπλή αυτή βράβευση αναδεικνύει τη σταθερή και διαχρονική επένδυση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στον ελληνικό αθλητισμό, μέσα από πρωτοβουλίες που συνδυάζουν ουσιαστική χορηγική προσέγγιση, ισχυρό αποτύπωμα στις διοργανώσεις και αυθεντική σύνδεση με τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει την ενυδάτωση ως αναπόσπαστο κομμάτι του αθλητισμού, ενισχύοντας τη συμμετοχή, την αλληλεπίδραση, την προσπάθεια και τη συλλογικότητα.

TAGS

