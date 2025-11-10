Διπλή Διάκριση για τη Miele Hellas στα Greek Hospitality Awards 2025 Η

Η Miele επιβεβαίωσε την κυρίαρχη θέση της στον κλάδο της ελληνικής φιλοξενίας με την επιτυχή απόσπαση δύο Χρυσών Βραβείων κατά τη διάρκεια των 11ων Greek Hospitality Awards. Η εκδήλωση απονομής των βραβείων, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στο Athenaeum InterContinental Athens, αναγνώρισε τις πιο καινοτόμες και επιτυχημένες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Το τμήμα Miele Professional διακρίθηκε ιδιαίτερα, λαμβάνοντας Χρυσά Βραβεία στις εξής κατηγορίες:

Best Hotel Supplier

Best Hotel Sustainable Solutions Provider

Αυτές οι διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική επιβεβαίωση της ποιοτικής υπεροχής και της δέσμευσης της επιχείρησης για την παροχή κορυφαίων λύσεων στον κλάδο της φιλοξενίας. Επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της στόχευση για επίτευξη αριστείας και βιωσιμότητας, αντανακλώντας την αφοσίωση στη δέσμευση του οράματος της: «Our customers’ most inspiring solutions partners».

Ο Σπύρος Στάθης, Miele Professional Business Unit Manager, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτές τις διακρίσεις, που αποτελούν μια σαφή απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας στη Miele. Οι βραβεύσεις αυτές δεν αφορούν μόνο την ποιότητα των προϊόντων μας, αλλά κυρίως τις ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες που προσφέρουμε στην ελληνική αγορά. Από τη συμβουλευτική και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, μέχρι την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα στους επαγγελματίες του τουρισμού με ουσιαστική αξία και συνέπεια.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ολοκληρωμένες 360PRO λύσεις της Miele Professional για ξενοδοχεία και ξενώνες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση:https://www.miele.gr/p/hotels-guesthouses-2391.htm