DIASTASI: Η νέα έκθεση του Γρηγόρη Κασάπογλου καινοτομεί στο NYX Esperia Palace Athens

Το NYX Esperia Palace Athens παρουσιάζει την έκθεση “DIASTASI” του εικαστικού Γρηγόρη Κασάπογλου, μια ζωγραφική διαδρομή που εξερευνά τη συνύπαρξη φυσικού και πνευματικού στοιχείου μέσα από έντονες χρωματικές συνθέσεις, ονειρικές εικόνες και λεπτοδουλεμένα μοτίβα.

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο λόμπι του ξενοδοχείου, με τα έργα να εκτίθενται έτσι ώστε να είναι ορατά και από τον δρόμο της Σταδίου. Με αυτόν τον τρόπο, το NYX Esperia Palace “ανοίγεται” στην πόλη, αφήνοντας την τέχνη να διαχέεται στο αστικό τοπίο και προσκαλώντας τους περαστικούς σε μια απρόσμενη, ζωντανή εμπειρία θέασης.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σε μια ατμόσφαιρα εναρμονισμένη με τον εορταστικό ρυθμό του κέντρου. Από τις 19:00 έως τις 22:00, η ζωντανή εμφάνιση σαξοφωνίστα θα δημιουργήσει τη μουσική γέφυρα ανάμεσα στο ΝΥΧ vibe και τον αθηναϊκό παλμό.

Στο έργο του Γρηγόρη Κασάπογλου, η φύση και η πνευματικότητα βρίσκονται σε συνεχή συνομιλία. Με φωτεινά χρώματα, συμβολικά μοτίβα και ρευστές μορφές, ο καλλιτέχνης αναδεικνύει την οργανική ομορφιά του φυσικού κόσμου και την μετασχηματίζει σε μια νέα εμπειρία θέασης. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τέχνης, αντλεί συχνά έμπνευση από φωτογραφίες σύννεφων, πάνω στις οποίες χτίζει νέες μορφές και αφηγήσεις.

Το αποτέλεσμα είναι έργα που υπερβαίνουν την απλή απεικόνιση και οδηγούν τον θεατή σε έναν κόσμο εσωτερικής ηρεμίας, φαντασίας και στοχασμού.

Αυτή η ιδέα της υπέρβασης συνδέεται άμεσα με τον τρόπο παρουσίασης της έκθεσης στο NYX Esperia Palace. Τα έργα που “καθοδηγούν” το βλέμμα προς το εσωτερικό του ξενοδοχείου δημιουργούν μια συνέχεια μεταξύ της ροής της Σταδίου και της ροής της τέχνης, δίνοντας στην πόλη μια νέα, απρόσμενη διάσταση.

Η παρουσίαση του Γρηγόρη Κασάπογλου εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του NYX Esperia Palace Athens, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε δυναμικό χώρο σύγχρονης δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Με συνέπεια στη στήριξη Ελλήνων δημιουργών, το ξενοδοχείο συνεχίζει να μετατρέπει τη φιλοξενία σε εμπειρία που συνδυάζει αισθητική, ενέργεια και τον παλμό της Αθήνας.

Διάρκεια έκθεσης : 11 Δεκεμβρίου 2025 – 11 Ιανουαρίου 2026

Εγκαίνια: 11 Δεκεμβρίου 2025, 19:00 – 22:00

NYX ESPERIA – Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω, Αθήνα

Υπεύθυνος Έκθεσης:Γιώργος Μπάρδακας