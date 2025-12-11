DIASTASI: Η νέα έκθεση του Γρηγόρη Κασάπογλου καινοτομεί στο NYX Esperia Palace Athens

LIFE
11/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 23.12.2025 - 18:21)
DIASTASI: Η νέα έκθεση του Γρηγόρη Κασάπογλου καινοτομεί στο NYX Esperia Palace Athens
TheIssue.gr TheIssue.gr

Το NYX Esperia Palace Athens παρουσιάζει την έκθεση “DIASTASI” του εικαστικού Γρηγόρη Κασάπογλου, μια ζωγραφική διαδρομή που εξερευνά τη συνύπαρξη φυσικού και πνευματικού στοιχείου μέσα από έντονες χρωματικές συνθέσεις, ονειρικές εικόνες και λεπτοδουλεμένα μοτίβα.

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στο λόμπι του ξενοδοχείου, με τα έργα να εκτίθενται έτσι ώστε να είναι ορατά και από τον δρόμο της Σταδίου. Με αυτόν τον τρόπο, το NYX Esperia Palace “ανοίγεται” στην πόλη, αφήνοντας την τέχνη να διαχέεται στο αστικό τοπίο και προσκαλώντας τους περαστικούς σε μια απρόσμενη, ζωντανή εμπειρία θέασης.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σε μια ατμόσφαιρα εναρμονισμένη με τον εορταστικό ρυθμό του κέντρου. Από τις 19:00 έως τις 22:00,  η ζωντανή εμφάνιση σαξοφωνίστα θα δημιουργήσει τη μουσική γέφυρα ανάμεσα στο ΝΥΧ vibe και τον αθηναϊκό παλμό.

Στο έργο του Γρηγόρη Κασάπογλου, η φύση και η πνευματικότητα βρίσκονται σε συνεχή συνομιλία. Με φωτεινά χρώματα, συμβολικά μοτίβα και ρευστές μορφές, ο καλλιτέχνης αναδεικνύει την οργανική ομορφιά του φυσικού κόσμου και την μετασχηματίζει σε μια νέα εμπειρία θέασης. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τέχνης, αντλεί συχνά έμπνευση από φωτογραφίες σύννεφων, πάνω στις οποίες χτίζει νέες μορφές και αφηγήσεις. 

Το αποτέλεσμα είναι έργα που υπερβαίνουν την απλή απεικόνιση και οδηγούν τον θεατή σε έναν κόσμο εσωτερικής ηρεμίας, φαντασίας και στοχασμού.

Αυτή η ιδέα της υπέρβασης συνδέεται άμεσα με τον τρόπο παρουσίασης της έκθεσης στο NYX Esperia Palace. Τα έργα που “καθοδηγούν” το βλέμμα προς το εσωτερικό του ξενοδοχείου δημιουργούν μια συνέχεια μεταξύ της ροής της Σταδίου και της ροής της τέχνης, δίνοντας στην πόλη μια νέα, απρόσμενη διάσταση.

Η παρουσίαση του Γρηγόρη Κασάπογλου εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του NYX Esperia Palace Athens, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε δυναμικό χώρο σύγχρονης δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Με συνέπεια στη στήριξη Ελλήνων δημιουργών, το ξενοδοχείο συνεχίζει να μετατρέπει τη φιλοξενία σε εμπειρία που συνδυάζει αισθητική, ενέργεια και τον παλμό της Αθήνας.

Διάρκεια έκθεσης : 11 Δεκεμβρίου 2025 – 11 Ιανουαρίου 2026
Εγκαίνια: 11 Δεκεμβρίου 2025, 19:00 – 22:00
NYX ESPERIA –  Σταδίου 22 & Εδουάρδου Λω, Αθήνα
Υπεύθυνος Έκθεσης:Γιώργος Μπάρδακας

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παρουσίαση της Limited Capsule Collection της NIKA στο NYX Esperia Palace
LIFE

Παρουσίαση της Limited Capsule Collection της NIKA στο NYX Esperia Palace

09.12.2025 - 21:17
NIKA, NYX
Espresso Yourself: Μια δημιουργική pop-up εμπειρία στο NYX Esperia Palace για την Ημέρα του Espresso
LIFE

Espresso Yourself: Μια δημιουργική pop-up εμπειρία στο NYX Esperia Palace για την Ημέρα του Espresso

20.11.2025 - 18:09
NYX
5 συλλεκτικά beauty advent calendar που πρέπει να προλάβεις πριν εξαντληθούν
BEAUTY

5 συλλεκτικά beauty advent calendar που πρέπει να προλάβεις πριν εξαντληθούν

01.12.2023 - 08:43
advent calendar, APIVITA, BEAUTY ADVENT CALENDAR, GARNIER, L OCCITANE, NYX, SHOPPING, the body shop, ΔΩΡΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 23
Πώς να διατηρήσεις on fleek το eyeliner σου ακόμα και στις πιο ζεστές ημέρες
BEAUTY

Πώς να διατηρήσεις on fleek το eyeliner σου ακόμα και στις πιο ζεστές ημέρες

20.07.2023 - 18:00
ATTICA DEPARTMENTS, ERRE DUE, EYELINER, MAYBELLINE, NYX, RADIANT PROFESSIONAL MAKE-UP, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ EYELINER, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΑΤΙΩΝ, ΟΜΟΡΦΙΑ
Τα 5 καλύτερα μολύβια για φυσικά καλοσχηματισμένα φρύδια
BEAUTY

Τα 5 καλύτερα μολύβια για φυσικά καλοσχηματισμένα φρύδια

17.03.2023 - 15:00
BENEFIT COSMETICS, DIOR, MAC COSMETICS, MAYBELLINE, NYX, SHOPPING, ΚΑΛΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΦΡΥΔΙΑ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΦΡΥΔΙΩΝ, ΜΟΛΥΒΙΑ ΦΡΥΔΙΩΝ, ΟΜΟΡΦΙΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ