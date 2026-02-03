Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: Δωρεά εξοπλισμού στον Σύλλογο «Περπατώ» Στηρίζοντας την αυτονομία και την ποιότητα ζωής, στην πράξη

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα σε πρωτοβουλίες που χτίζουν μια κοινωνία πιο προσβάσιμη, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη για όλους.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., στο πλαίσιο της διαχρονικής της δέσμευσης για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα δομές που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή όλων μας χωρίς διακρίσεις.

Στο πλαίσιο χριστουγεννιάτικης δράσης αλληλεγγύης της εταιρείας, μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν συνολικά 40.000 ευρώ για την ενίσχυση τεσσάρων φορέων που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία ή γενετική διαταραχή, ο Σύλλογος «Περπατώ» έλαβε δωρεά ύψους 10.000 ευρώ. Το ποσό αξιοποιήθηκε για την προμήθεια εξοπλισμού που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύει την αυτονομία των ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα, η δωρεά συνέβαλε στην απόκτηση:

ηλεκτρικής υποβοήθησης Rehasense Tourer Auto Tetra, που προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία στις μετακινήσεις,

αμαξιδίου μπάνιου,

στεγάστρου σκίασης,

κλιβάνου αποστείρωσης (autoclave),

καθώς και 3D printer, που επιτρέπει την κατασκευή προσαρμοσμένων βοηθημάτων, ενισχύοντας την ανεξάρτητη διαβίωση.

Ο Σύλλογος «Περπατώ», με πολυετή δράση στη στήριξη ατόμων με αναπηρία και στην προώθηση των δικαιωμάτων τους, αξιοποίησε τη δωρεά με τρόπο που έχει άμεσο και μετρήσιμο κοινωνικό όφελος.

Στη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. πιστεύουμε ότι κάθε πράξη αλληλεγγύης έχει αξία και ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικές αλλαγές.