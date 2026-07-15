Διακοπές με σκύλο ή γάτα: Όσα πρέπει να οργανώσεις πριν φύγεις από το σπίτι

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν να περνούν τις διακοπές τους μαζί με το κατοικίδιό τους και όχι άδικα. Για όλους εμάς, ο σκύλος ή η γάτα είναι μέλος της οικογένειας και η σκέψη να μείνει πίσω όσο ταξιδεύουμε δεν είναι πάντα εύκολη.

Τα ταξίδια με κατοικίδιο μπορούν να γίνουν υπέροχη εμπειρία, αρκεί να υπάρχει σωστή προετοιμασία. Ένα ζώο δεν αντιλαμβάνεται το ταξίδι όπως ένας άνθρωπος. Οι αλλαγές στο περιβάλλον, η μετακίνηση, η ζέστη και οι νέες εικόνες μπορεί να του προκαλέσουν άγχος ή δυσφορία αν δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα.

Είτε πρόκειται για ένα διήμερο είτε για πολυήμερες διακοπές, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που καλό είναι να οργανώσεις πριν κλείσεις καν τη βαλίτσα σου.

Βεβαιώσου ότι ο προορισμός είναι πραγματικά pet friendly

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα καταλύματα δηλώνουν ότι δέχονται κατοικίδια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι παροχές ή οι κανόνες είναι ίδιοι παντού.

Πριν ολοκληρώσεις την κράτηση, επικοινώνησε με το κατάλυμα και ρώτησε αν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το μέγεθος του ζώου, αν επιτρέπεται να μένει μόνο του στο δωμάτιο και αν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις.

Είναι επίσης χρήσιμο να μάθεις αν υπάρχουν κοντινοί χώροι για βόλτα ή παραλίες όπου επιτρέπεται η παρουσία κατοικιδίων.

Ετοίμασε μια ξεχωριστή βαλίτσα για το κατοικίδιο

Όπως εσύ δεν θα έφευγες χωρίς τα απαραίτητα, έτσι και το κατοικίδιό σου χρειάζεται τον δικό του εξοπλισμό.

Η τροφή που καταναλώνει καθημερινά καλό είναι να μεταφερθεί από το σπίτι ώστε να αποφύγεις απότομες αλλαγές στη διατροφή του.

Μην ξεχάσεις τα μπολάκια για νερό και φαγητό, το λουρί, το σαμαράκι ή το κολάρο, σακουλάκια περισυλλογής, παιχνίδια, πετσέτα, κουβερτούλα και το αγαπημένο του αντικείμενο που του προσφέρει ασφάλεια.

Αν λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή ή συμπληρώματα, φρόντισε να τα έχεις μαζί σου σε επαρκή ποσότητα.

Το ταξίδι με αυτοκίνητο χρειάζεται σωστή οργάνωση

Αν ταξιδεύεις οδικώς, το κατοικίδιο δεν πρέπει να κινείται ελεύθερα μέσα στο αυτοκίνητο.

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι ένα κατάλληλο μεταφορικό κλουβί ή ειδική ζώνη ασφαλείας για σκύλους.

Οι στάσεις κάθε δύο περίπου ώρες βοηθούν ώστε να πιει νερό, να κινηθεί και να ανακουφιστεί.

Απόφυγε να το ταΐσεις αμέσως πριν από την αναχώρηση, ειδικά αν παρουσιάζει τάση για ναυτία.

Και φυσικά, μην αφήνεις ποτέ το κατοικίδιο μόνο του μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ακόμη και για λίγα λεπτά.

Ταξίδι με πλοίο ή αεροπλάνο

Αν πρόκειται να ταξιδέψεις με πλοίο ή αεροπλάνο, ενημερώσου εγκαίρως για τους κανονισμούς της εταιρείας.

Κάθε μεταφορέας έχει διαφορετικές προϋποθέσεις σχετικά με το βάρος, το μέγεθος του μεταφορικού κλουβιού και τα απαραίτητα έγγραφα.

Μην αφήσεις αυτές τις λεπτομέρειες για την τελευταία στιγμή, γιατί μπορεί να βρεθείς προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Η ζέστη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να γίνει επικίνδυνη για τα κατοικίδια.

Οι βόλτες πρέπει να γίνονται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν το έδαφος δεν καίει.

Έχε πάντα μαζί σου νερό και μην πιέζεις το ζώο να περπατά μεγάλες αποστάσεις τις ώρες που ο ήλιος είναι έντονος.

Σημάδια όπως έντονο λαχάνιασμα, αδυναμία ή υπερβολική σιελόρροια μπορεί να υποδηλώνουν θερμοπληξία και χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση.

Διατήρησε όσο γίνεται τη ρουτίνα του

Παρότι βρίσκεστε σε διακοπές, το κατοικίδιο νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια όταν κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά.

Οι ώρες του φαγητού, οι βόλτες και ο χρόνος ξεκούρασης καλό είναι να μην αλλάξουν δραστικά. Η συνέπεια βοηθά το ζώο να προσαρμοστεί ευκολότερα στο νέο περιβάλλον.

Αν τελικά μείνει σπίτι

Δεν είναι πάντα εφικτό να πάρεις μαζί σου το κατοικίδιο. Σε αυτή την περίπτωση φρόντισε να μείνει με άνθρωπο που γνωρίζει και εμπιστεύεται.

Αν επιλέξεις pet sitter ή ξενοδοχείο φιλοξενίας, κάνε μια δοκιμαστική επίσκεψη πριν από τις διακοπές ώστε να εξοικειωθεί με τον χώρο.

Οι πιο όμορφες διακοπές είναι εκείνες που νιώθετε ασφαλείς και οι δύο

Οι διακοπές με κατοικίδιο μπορεί να γίνουν από τις πιο όμορφες εμπειρίες του καλοκαιριού.

Χρειάζονται όμως σωστή οργάνωση, υπομονή και σεβασμό στις ανάγκες του ζώου.

Όταν το κατοικίδιό σου νιώθει ασφαλές, απολαμβάνει κι εκείνο το ταξίδι. Και τότε οι βόλτες στην παραλία, οι εξερευνήσεις σε νέα μέρη και οι στιγμές ξεκούρασης αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, γιατί τις μοιράζεσαι με έναν από τους πιο πιστούς συντρόφους σου.