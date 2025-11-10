Δεύτερη εθελοντική αναδάσωση στην Πεντέλη από τους εργαζόμενους της Henkel Hellas

Η Henkel Hellas, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές, υλοποίησε με επιτυχία την εθελοντική δράση αναδάσωσης στο όρος της Πεντέλης. Εργαζόμενοι της εταιρείας μαζί με τις οικογένειές τους βρέθηκαν στο Άλσος Παφλαγόνων στη Νέα Πεντέλη, συμβάλλοντας ενεργά στην αποκατάσταση ενός σημαντικού πνεύμονα πρασίνου της Αττικής. Στρατηγική προτεραιότητα της δράσης ήταν η προαγωγή της υπέρτατης αξίας του εθελοντισμού και η καλλιέργεια ατομικής ευθύνης και περιβαλλοντικής συνείδησης, αντανακλώντας το εταιρικό μήνυμα της Henkel: «Πρωτοπόροι στην καρδιά για το καλό των επόμενων γενεών».

Γεμάτοι όρεξη και στόχο το κοινό καλό, 40 εθελοντές, μαζί με την ομάδα Sympraxis, συμμετείχαν στην αναδάσωση, φυτεύοντας 2.000 δέντρα στην περιοχή με την αρωγή επαγγελματικών μηχανημάτων. Η επιλογή του σημείου έγινε με γνώμονα την προστασία και την ανάπλαση ενός οικοσυστήματος που έχει πληγεί επανειλημμένα από καταστροφικές πυρκαγιές. Στο συγκεκριμένο σημείο, η φυσική αναγέννηση δεν ήταν εφικτή μετά τις πυρκαγιές το 2024, καθιστώντας αναγκαία την ανθρώπινη παρέμβαση για την αποκατάσταση του τοπίου και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας της περιοχής.

Η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Πεντέλης, ενώ είχε και την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής, ενισχύοντας το μήνυμα της συλλογικής δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η φετινή δράση έρχεται να προστεθεί στην περσινή πρωτοβουλία της Henkel Hellas στην περιοχή Αγία Τριάδα του Αγίου Στεφάνου, όπου φυτεύτηκαν συνολικά 5.000 δέντρα. Με τη φύτευση επιπλέον 2.000 δέντρων φέτος στο Άλσος Παφλαγόνων, η Henkel Hellas έχει συμβάλει συνολικά στη φύτευση 7.000 δέντρων στο όρος Πεντέλη, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια αναγέννησης της καμένης περιοχής.

Ο Βασίλης Αναστασόπουλος, Πρόεδρος Ελλάδος & Κύπρου και Εμπορικός Διευθυντής Ελλάδος & Κύπρου της Henkel Consumer Brands, δήλωσε: «Η αναδάσωση της Πεντέλης είναι μια πράξη ευθύνης και προσφοράς. Είμαστε περήφανοι που οι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία».

H Νατάσσα Κοσμοπούλου, Δήμαρχος Πεντέλης, ανέφερε: «Ευχαριστούμε θερμά τη Henkel Hellas για την πρωτοβουλία και τη στήριξή της. Τέτοιες δράσεις έχουν ξεχωριστή σημασία για την Αττική και δείχνουν τον δρόμο για μια βιώσιμη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».