Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεϊνη: Ίδια γεύση, ανανεωμένη εμπειρία

30/03/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 07.04.2026 - 16:45)
Με νέες δημιουργικές ενέργειες και καινοτόμες πρωτοβουλίες, η Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη αναδεικνύει την ανανεωμένη οπτική της ταυτότητα και προσφέρει στους καταναλωτές μοναδικές εμπειρίες απόλαυσης.

Η Coca-Cola συνεχίζει την επιτυχημένη καμπάνια επαναλανσαρίσματος της Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη μέσα από δύο ακόμα ξεχωριστές ενέργειες που επικοινωνούν δυναμικά τη νέα οπτική ταυτότητα του προϊόντος και αναβαθμίζουν εμπράκτως τη βραδινή εμπειρία των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας  της Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη με tagline: «Χάρισε στο βράδυ σου μοναδική γεύση», η Coca-Cola παρουσιάζει ένα μοναδικό τηλεοπτικό σποτ με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο Έλληνα σεναριογράφο και ηθοποιό Γιώργο Καπουτζίδη. Η ταινία αναδεικνύει τον ανανεωμένο σχεδιασμό της συσκευασίας μέσα σε ένα ζεστό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον, που αντικατοπτρίζει την κομψότητα και τη λιτή αισθητική της νέας οπτικής ταυτότητας, ενώ μας καλεί να ζήσουμε τα βράδια μας όπως θέλουμε και  χωρίς «δεύτερη σκέψη», απολαμβάνοντας την Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη σε κάθε περίσταση της ημέρας. Ακολουθώντας την αφηγηματική γραμμή του τηλεοπτικού σποτ, ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταφέρει την εμπειρία και στα social media, μέσα από μια σειρά IG Reels που θα ενσωματώνουν το μήνυμα της καμπάνιας και θα προσκαλούν το κοινό να ανακαλύψει και να απολαύσει τη δική του Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη, όπως επιθυμεί, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Παράλληλα, η Coca-Cola προσφέρει στους καταναλωτές την αυθεντική γεύση Coca-Cola Zero χωρίς καφεΐνη, χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες, μέσα από μια καινοτόμα ενέργεια δειγματοδιανομής για τα ελληνικά δεδομένα. Σε συνεργασία με την BOX Now, τη #1 υπηρεσία last-mile delivery στην Ελλάδα, η δειγματοδιανομή του προϊόντος  μετατρέπεται σε μια on-demand εμπειρία που φέρνει το προϊόν κυριολεκτικά στα χέρια των καταναλωτών, όλο το 24ώρο, κάθε μέρα. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερα από 100.000 δείγματα διανεμήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα & Ιωάννινα, ώστε η αγαπημένη Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές, τη στιγμή και στο σημείο που τους εξυπηρετεί. 

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές επιλέγουν ενεργά να δοκιμάσουν την Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη όταν η εμπειρία ενσωματώνεται στην καθημερινότητά τους με εύκολο και ευέλικτο τρόπο. Η δυναμική του προγράμματος επεκτείνεται και στα social media, με ισχυρή οργανική παρουσία στο TikTok από χρήστες που μοιράζονται το «pickup experience», ενισχύοντας περαιτέρω τη διάδραση με το brand.​

Η νέα Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη είναι ήδη διαθέσιμη σε σημεία λιανικής και καφέ-εστίασης σε όλη την Ελλάδα, ενώ η ολοκληρωμένη καμπάνια επικοινωνίας «τρέχει» σε τηλεόραση, Out of Home, Digital & Social Media.

