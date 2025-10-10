Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση

Με αίσθηση φρεσκάδας, καινοτομίας και καθαριότητας, η Klinex, η χλωρίνη που εδώ και 74 χρόνια αποτελεί το απόλυτο σύμβολο καθαριότητας και απολύμανσης, πραγματοποίησε μια ξεχωριστή εκδήλωση γεμάτη εκπλήξεις, αναδεικνύοντας την καινοτομία και την απολυμαντική της δύναμη. Με θέμα «Clean & Flex with Klinex», εκπρόσωποι των ΜΜΕ, celebrities και influencers είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς η Klinex κάνει «φλεξ» με μια καθημερινότητα πιο καθαρή, πιο ασφαλή και πιο φωτεινή. Γιατί άμα θες να κάνεις φλεξ, πάρε μόνο την Klinex.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι καλεσμένοι συμμετείχαν σε μια σειρά από δημιουργικές δράσεις, που έφεραν την καθαριότητα και τη φροντίδα στο επίκεντρο της εμπειρίας. Σε ένα εντυπωσιακό tie-dye studio, ο καλλιτέχνης Soteur παρουσίασε ζωντανά πώς η χλωρίνη Klinex μπορεί να αποτελέσει εργαλείο δημιουργίας. Με κάθε πινελιά και στάλα, η χλωρίνη έγινε χρώμα, σχέδιο, προσωπική έκφραση. Με καμβά τα μπλουζάκια της PCP, ο Soteur σχεδίασε μοναδικά μοτίβα χρησιμοποιώντας την εμβληματική χλωρίνη. Οι καλεσμένοι μπορούσαν να επιλέξουν το δικό τους custom σχέδιο, ενώ για πρώτη φορά γνώρισαν από κοντά τη νέα capsule συλλογή Klinex x PCP, που παντρεύει την urban αισθητική με την εμβληματική δύναμη της χλωρίνης.

Η χλωρίνη Klinex, που πάντα ξέραμε ως τη μοναδική χλωρίνη που απολυμαίνει και προστατεύει την υγιεινή του σπιτιού, παίρνει άλλη έκφανση. Γίνεται ένα πολυχρηστικό εργαλείο, καθώς η δύναμή της δεν περιορίζεται μόνο στην καθαριότητα: μπορεί να μεταμορφώσει υφάσματα, να δώσει χρώμα εκεί που δεν το περιμένεις και να εμπνεύσει κάτι εντελώς καινούριο.

Παράλληλα, μια εντυπωσιακή κατασκευή με κύβους μετατράπηκε σε art installation, δημιουργώντας εικαστικά σκηνικά ιδανικά για φωτογράφιση. Με οδηγό τη δέσμευση της μάρκας για απολύμανση και καθαριότητα, ένα mirror photobooth με AI backgrounds, μετέφερε τους καλεσμένους σε καθημερινούς οικιακούς χώρους, όπου η Klinex πρωταγωνιστεί στη φροντίδα και την υγιεινή.

Η βραδιά είχε και εκπλήξεις, με το Νικόλα Ράπτη να αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερο ρόλο: μέσα από μια προσωπική αφήγηση, μας ταξίδεψε στις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας, δημιουργώντας μια ζεστή, νοσταλγική σύνδεση με την έννοια της καθαριότητας και της φροντίδας που συνοδεύει διαχρονικά την Klinex.

Η εκδήλωσε κορυφώθηκε με το “Klinexpert Game Night”, ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων που τέσταρε τους καλεσμένους σε ερωτήσεις που σχεδιάστηκαν με έμπνευση την μακρόχρονη αξιοπιστία και καινοτομία της Klinex στην Ελλάδα. Το παιχνίδι, μέσα από την έντονη συμμετοχή, μετέτρεψε την καθαριότητα σε εμπειρία ψυχαγωγίας, επιβεβαιώνοντας τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της μάρκας.

Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand που ξέρει να εξελίσσεται και να εμπνέει τη νέα γενιά. Γιατί άμα θες να κάνεις φλεξ, το κάνεις με Klinex! Χλωρίνη klinex, η μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει.