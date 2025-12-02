Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Συλλόγου «Εθελοντούμε» στο Πεδίον του Άρεως

Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων!

Φέτος, το Σπιτάκι μας στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως γεμίζει χρώματα, μουσικές και χαμόγελα, γιατί εκεί θα βρίσκεται ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων ΑμεΑ και όλων των παιδιών «Εθελοντούμε»!

Από 28 Νοεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου, μικροί και μεγάλοι μπορούν να μας επισκεφθούν και να ανακαλύψουν μια γιορτινή συλλογή γεμάτη εκπλήξεις:

γούρια για καλή τύχη

λαμπερά στολίδια

στοργικά χειροποίητα κοσμήματα

γλυκά δωράκια που φτιάχνουν διάθεση

Ώρες λειτουργίας

Καθημερινές: 16:30 – 22:00

Σαββατοκύριακα: 10:00 – 22:00

(Η είσοδος, όπως πάντα, ελεύθερη!)

Και φυσικά, κάθε μέρα στο σπιτάκι μας θα συμβαίνει κάτι όμορφο: δραστηριότητες ενημέρωσης, συμπερίληψης και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά, για να ζήσουν όλοι το πνεύμα των Χριστουγέννων όπως τους αξίζει — χαρούμενα και συμμετοχικά!

Η αγάπη σας… αλλάζει ζωές

Κάθε αγορά από το Bazaar βοηθά να συνεχίσουμε το έργο μας και να στηρίζουμε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπηρίες. Κάθε δώρο που διαλέγετε γίνεται μια μικρή πράξη καλοσύνης που ταξιδεύει πολύ πιο πέρα από το Σπιτάκι μας.

Σας περιμένουμε με πολλή χαρά, ανοιχτές αγκαλιές και… χριστουγεννιάτικη διάθεση στο φουλ! Ελάτε να γεμίσουμε μαζί τις γιορτές με αγάπη, φως και μαγεία!