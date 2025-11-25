Chiquita: Οι Yellow Holidays επιστρέφουν με νέο, limited edition Χριστουγεννιάτικο πουλόβερ

Μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία, η Chiquita επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με το διαγωνισμό Yellow Holidays και την ενέργεια που φέρνει το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα της, στο επίκεντρο της πιο λαμπερής εποχής του χρόνου. Η κοινότητα του Instagram θα έχει ξανά την ευκαιρία να κερδίσει τη νέα εκδοχή του εμβληματικού χριστουγεννιάτικου πουλόβερ της Chiquita, που επιστρέφει με ακόμη πιο ξεχωριστό στιλ.

Από τις 24 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου, η Chiquita θα «φωτίσει» το προφίλ της στο Instagram @chiquitabananagreece με τον πολυαναμενόμενο εορταστικό διαγωνισμό! Για να συμμετάσχει κάποιος, αρκεί να ακολουθήσει τον επίσημο λογαριασμό, να κάνει κλικ στο link στο bio και να ακολουθήσει τις οδηγίες στη σελίδα της προωθητικής ενέργειας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα από τα 200 συλλεκτικά χριστουγεννιάτικα πουλόβερ, εμπνευσμένα από την παράδοση των «ugly sweaters», αλλά σε νέα εκδοχή με την αυθεντική αισθητική της Chiquita. Η ενέργεια έχει στόχο να χαρίσει χαμόγελα, να δημιουργήσει στιγμές σύνδεσης και να προσθέσει μια πινελιά χρώματος στα σπίτια των φίλων της Chiquita, ακόμη και τα Χριστούγεννα.

Ο Marco Volpi, Marketing Director της Chiquita, δήλωσε: «Η επιστροφή της ενέργειας Yellow Holidays αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε τον συναισθηματικό δεσμό με το κοινό μας σε μια ξεχωριστή εποχή του χρόνου, με έναν τρόπο συμπεριληπτικό, πρωτότυπο και χαρούμενο, όπως μόνο η Chiquita ξέρει. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να φέρουμε ξανά το χριστουγεννιάτικο πουλόβερ σε μια νέα, ακόμη πιο χαρακτηριστική έκδοση, που είμαστε βέβαιοι ότι θα ενθουσιάσει τόσο τους fans όσο και τους συλλέκτες, παίζοντας με το εμβληματικό μας κίτρινο με έναν εύθυμο και διασκεδαστικό τρόπο, ακόμη κι όταν παραδοσιακά κυριαρχούν άλλα χρώματα.»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας και της εορταστικής περιόδου, τα social media της Chiquita θα «ζωντανεύουν» τον κόσμο των Yellow Holidays με γιορτινό περιεχόμενο και ιδέες: συνταγές με μπανάνα, δημιουργικές διακοσμήσεις και προτάσεις που κάνουν τις μέρες των Χριστουγέννων πιο ζεστές, πολύχρωμες και ξεχωριστές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Η κοινότητα θα μπορεί επίσης να μοιραστεί τις ξεχωριστές στιγμές της με τη Chiquita χρησιμοποιώντας το hashtag #yellowholidays, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας συλλογικής ιστορίας, στο πλαίσιο του National Ugly Holiday Sweater Day..

Για να μάθετε περισσότερα, ακολουθήστε την Chiquita στο Instagram, το Facebook και το TikTok. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Chiquita και τις νόστιμες συνταγές, επισκεφθείτε το Chiquita.gr

Όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο: GR_TC_YellowSweater