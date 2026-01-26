Χειμερινές εκπτώσεις που δεν περιμένεις στο Skroutz

26/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 26.01.2026 - 23:51)
Χειμερινές εκπτώσεις που δεν περιμένεις στο Skroutz
Tο Skroutz γίνεται ο χειμερινός fashion προορισμός με εκπτώσεις έως και 50% σε αγαπημένα fashion brands.

Με τις χειμερινές εκπτώσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει, το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα, φροντίζει με εκπτώσεις έως και 50% σε χιλιάδες προϊόντα μόδας να κάνει την αγοραστική εμπειρία ακόμα πιο εύκολη και ξέγνοιαστη. Οι περίπλοκες επιστροφές, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις και οι ατελείωτες ουρές στα δοκιμαστήρια αποτελούν παρελθόν για τις αγορές μέσω Skroutz. 

Με πάνω από 5.000 γνωστά fashion brands και τεράστια ποικιλία προϊόντων μόδας, από παλτό, μπουφάν και πουλόβερ μέχρι sneakers και μποτάκια, το Skroutz επιβεβαιώνει τη θέση του ως κορυφαίος προορισμός και για τη μόδα. Η διαδικασία επιλογής γίνεται ακόμα πιο απλή με τον Βοηθό AI, ο οποίος καθοδηγεί τους καταναλωτές να βρουν ακριβώς αυτό που ταιριάζει στο στυλ τους μέσα από γρήγορες και προσωποποιημένες αναζητήσεις. Σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές και τις άμεσες παραδόσεις, το Skroutz προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς που περιλαμβάνει απόλυτη ασφάλεια, εγγύηση παραλαβής και δωρεάν επιστροφές για κάθε παραγγελία.

Η κατηγορία “Μόδα” στο Skroutz καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία έτη. Ενδεικτικά, το 2025 σημείωσε αύξηση 18% στις πωλήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τα “Αθλητικά Παπούτσια” (+31%) και τις “Ανδρικές Μπλούζες”(+7%) να βρίσκονται στο top 20 των δημοφιλέστερων προϊόντων της πλατφόρμας. 

