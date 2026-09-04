Chase the Wild στο Μόναχο: Δύο μέρες με τη νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 στη βαυαρική πρωτεύουσα

Τέχνη, ατελείωτες βόλτες, παραδοσιακές γερμανικές γεύσεις και ένα μεγάλο launch αποτέλεσε το σκηνικό της πρώτης μου γνωριμίας με το νέο HUAWEI WATCH GT 7 41mm.

Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ίζαρ, η πρωτεύουσα της Βαυαρίας συνδυάζει με έναν σχεδόν αβίαστο τρόπο την αρχοντιά της παλιάς Ευρώπης με τον ζωντανό παλμό μιας σύγχρονης πόλης. Επιβλητικά κτίρια, μουσεία, καταπράσινα πάρκα, ποδήλατα και παραδοσιακές μπιραρίες συνθέτουν ένα σκηνικό που αλλάζει συνεχώς καθώς το περπατάς, χωρίς να χάνει ποτέ τη χαρακτηριστική του κομψότητα.

Και ίσως γι’ αυτό το Μόναχο ταίριαξε τόσο φυσικά με το «Chase the Wild», την καμπάνια στο πλαίσιο της οποίας η Huawei επέλεξε φέτος τη βαυαρική πρωτεύουσα για το European Innovative Product Launch, παρουσιάζοντας τη νέα γενιά flagship συσκευών της στις κατηγορίες των wearables, tablets, smartphones και προϊόντων ήχου.

Βρέθηκα εκεί για να παρακολουθήσω την παρουσίαση από κοντά και, από την πρώτη κιόλας ημέρα, είχα στον καρπό μου το HUAWEI WATCH GT 7 41mm σε γαλάζιο χρώμα. Δύο ημέρες, αρκετές βόλτες και πολλές εικόνες αργότερα, εξακολουθεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο.

Μπόλικη τέχνη, βόλτες και χιλιάδες βήματα στο smartwatch

Το πρώτο 24ωρο στο Μόναχο είχε όλα όσα θέλω από ένα σύντομο ευρωπαϊκό ταξίδι… πολύ περπάτημα, τέχνη, ωραία αρχιτεκτονική και, φυσικά, καλό φαγητό.

Μία από τις στάσεις που ξεχώρισα ήταν η Alte Pinakothek, η Παλιά Πινακοθήκη του Μονάχου. Η συλλογή της καλύπτει αιώνες ευρωπαϊκής ζωγραφικής και στις αίθουσές της συναντά κανείς έργα μεγάλων δημιουργών όπως ο Vincent van Gogh, ο Gustav Klimt, ο Albrecht Dürer, ο Claude Monet και ο Paul Cézanne. Είναι από εκείνα τα μουσεία που σε κάνουν αυτομάτως να κατεβάζεις ρυθμό. Από τους δρόμους της πόλης βρίσκεσαι ξαφνικά να περπατάς πιο αργά, να κοντοστέκεσαι μπροστά σε έργα που μέχρι τότε είχες δει μόνο σε βιβλία ή οθόνες και, όταν βγαίνεις ξανά έξω, να θέλεις να συνεχίσεις την εξερεύνηση.

Το HUAWEI WATCH GT 7 ακολούθησε όλη αυτή τη διαδρομή αθόρυβα. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι από τις πιο κομψές και χρωματιστές της νέας σειράς, με κάσα από ανοξείδωτο ατσάλι και γυαλί lithium aluminium silicate, ενώ η γαλάζια απόχρωση είναι μία από τις επιλογές του 41mm.

Στην πράξη, αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν ότι δεν μου φάνηκε ποτέ ογκώδες ή υπερβολικά αθλητικό. Το φορούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το casual look της βόλτας μέχρι κάτι λίγο πιο περιποιημένο αργότερα, και η γαλάζια απόχρωση το έκανε να δένει εύκολα με τη μέρα μου χωρίς δεύτερη σκέψη.

Πέρα από τον σχεδιασμό του, το HUAWEI WATCH GT 7 έχει και έναν πιο δραστήριο χαρακτήρα, με λειτουργίες παρακολούθησης ύπνου και ευεξίας, περισσότερα από 100 προγράμματα άσκησης και δυνατότητα καταγραφής διαδρομών μέσω GPS. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα βήματα που ανέβαιναν χωρίς να το καταλαβαίνω και στις στάσεις μέσα στην πόλη, θυμήθηκα γιατί μου αρέσει να φοράω smartwatch όταν ταξιδεύω. Δεν χρειάζεται πάντα να βάλεις στόχο μια προπόνηση για να κινηθείς περισσότερο, μερικές φορές αρκεί μια πόλη που σε κάνει να θέλεις να δεις τι υπάρχει στην επόμενη γωνία.

Επόμενη στάση, η κλασική βαυαρική μπιραρία

Το βράδυ αλλάξαμε εντελώς σκηνικό. Από τις αίθουσες της Πινακοθήκης βρεθήκαμε σε μια παραδοσιακή βαυαρική μπιραρία, γιατί Μόναχο χωρίς αυτή την εμπειρία δεν γίνεται. Pretzels, τοπικά πιάτα, βαυαρική μπίρα (ή καλύτερα μηλίτη για μένα) και όλη εκείνη η χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που κάνει την πόλη να διατηρεί έντονα τις παραδόσεις της χωρίς να χάνει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της. Το νέο μου smartwatch με συντρόφευε από το πρωί καταγράφοντας αθόρυβα τις στιγμές της ημέρας μου.

Λίγο ακόμη Μόναχο πριν από τη μεγάλη παρουσίαση

Τη δεύτερη ημέρα, πριν φτάσουμε στην παρουσίαση, προλάβαμε ακόμη λίγο Μόναχο. Η Marienplatz, με το εντυπωσιακό Νέο Δημαρχείο, η Frauenkirche με τους χαρακτηριστικούς δίδυμους πύργους και η ζωντανή Viktualienmarkt είναι από εκείνες τις στάσεις που σε κάνουν να καταλαβαίνεις γιατί η πόλη περπατιέται τόσο εύκολα. Μέχρι εκείνη την ώρα, το ρολόι είχε ήδη συμπληρώσει μαζί μου ένα δεύτερο πρωινό γεμάτο κίνηση.

Στη νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 υπάρχουν επίσης λειτουργίες όπως το Morning Brief και το Physical Readiness Score, που συγκεντρώνουν στοιχεία από την προηγούμενη ημέρα και δίνουν το πρωί μια πιο συνοπτική εικόνα για τη μέρα που ξεκινά. Και σε ένα ταξίδι, όπου οι ώρες ύπνου αλλάζουν, περπατάς περισσότερο και το πρόγραμμα ξεφεύγει από τη συνηθισμένη ρουτίνα, αυτή η λογική αποκτά λίγο περισσότερο νόημα.

Η Huawei στη μεγάλη σκηνή του Μονάχου

Και κάπου εκεί ήρθε η στιγμή για την οποία είχαμε ταξιδέψει στη Γερμανία. Η παρουσίαση της Huawei πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, στο εντυπωσιακό SHOWPALAST Munich, έναν χώρο που συνδέεται με την ολυμπιακή ιστορία της πόλης και σήμερα φιλοξενεί σημαντικές τεχνολογικές και premium διοργανώσεις.

Με την καμπάνια «Chase the Wild» να δίνει τον τόνο, η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 είχε κεντρικό ρόλο, με σημαντικό μέρος της παρουσίασης να είναι αφιερωμένο στις δυνατότητές της γύρω από το skiing και το cycling.

Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης η σειρά HUAWEI WATCH 6 και το HUAWEI WATCH D3, ενώ τη σκυτάλη πήραν και νέες συσκευές από τις κατηγορίες smartphones, tablets και ήχου. Αμέσως μετά, είχαμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τα νέα προϊόντα από κοντά, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να τα φορέσουμε, να τα δοκιμάσουμε και να αποκτήσουμε μια πρώτη πραγματική αίσθηση της νέας γενιάς συσκευών της Huawei.

Το «Chase the Wild» στην πράξη

Μετά από δύο γεμάτες ημέρες στο Μόναχο, το HUAWEI WATCH GT 7 που φορούσα, είχε ήδη περάσει μαζί μου από αρκετά διαφορετικά σκηνικά… τις αίθουσες της Alte Pinakothek, τις βόλτες στην παλιά πόλη, τη Marienplatz, τη βαυαρική μπιραρία και, τελικά, τη μεγάλη σκηνή της Huawei.

Και αν υπάρχει ένα ακόμη πρακτικό στοιχείο που σε ένα ταξίδι εκτιμάω ιδιαίτερα, αυτό είναι η αυτονομία. Για το HUAWEI WATCH GT 7, η Huawei αναφέρει έως 14 ημέρες σε συνθήκες ελαφριάς χρήσης, με την πραγματική διάρκεια φυσικά να εξαρτάται από τις λειτουργίες και τον τρόπο χρήσης.

Και όταν το κομοδίνο του ξενοδοχείου έχει ήδη γεμίσει με φορτιστές κινητού, ακουστικών και laptop, το να υπάρχει μία συσκευή λιγότερη που ζητά συνεχώς πρίζα δεν είναι καθόλου αμελητέο.

Τελικά, αυτό που μου έμεινε περισσότερο από αυτές τις δύο ημέρες δεν ήταν μόνο η πρώτη γνωριμία με τη νέα σειρά smartwatch, αλλά ο τρόπος που το HUAWEI WATCH GT 7 μπήκε σχεδόν αθόρυβα μέσα σε όλο το ταξίδι, από τις ατελείωτες βόλτες και τις στάσεις στην πόλη μέχρι την ίδια την παρουσίαση. Και κάπου εκεί το «Chase the Wild» άρχισε να αποκτά λίγο περισσότερο νόημα. Γιατί εκφράζει το όραμα της Huawei για έξυπνες συσκευές που δεν μένουν απλώς στον ρόλο του gadget, αλλά μπορούν να γίνουν καθημερινοί σύντροφοι για όσους θέλουν να κινούνται, να ακολουθούν τα ενδιαφέροντά τους και να πηγαίνουν λίγο πιο πέρα από το συνηθισμένο.

Και κάπως έτσι έμοιαζαν και αυτές οι δύο ημέρες για μένα! Με ένα κομψό αλλά πανίσχυρο smartwatch στον καρπό μου, τέχνη, βαυαρικές γεύσεις, μια μεγάλη παρουσίαση και ένα Μόναχο που, κάθε λίγα βήματα, μου έδινε έναν ακόμη λόγο να θέλω να επιστρέψω.